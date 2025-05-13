https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html

Путин назвал условие для снижения ключевой ставки

Путин назвал условие для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал условие для снижения ключевой ставки

Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:12:00+03:00

2025-05-13T16:12:00+03:00

2025-05-13T16:12:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Одна из главных проблем в экономике России - высокая инфляция... Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016697919.html

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2025

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экономика, россия, владимир путин, деловая россия