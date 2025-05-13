https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html
Путин назвал условие для снижения ключевой ставки
Путин назвал условие для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал условие для снижения ключевой ставки
Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:12:00+03:00
2025-05-13T16:12:00+03:00
2025-05-13T16:12:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Одна из главных проблем в экономике России - высокая инфляция... Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин назвал условие для снижения ключевой ставки
Путин: нужна мягкая посадка, при которой ЦБ понизил бы ключевую ставку