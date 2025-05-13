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Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
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16:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016704687.html
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин
России надо быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
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россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. России надо быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем, заявил президент России Владимир Путин. "Пугаться (новых возможных санкций - ред.) нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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россия, владимир путин, деловая россия
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин

Путин: России надо быть готовой к любым действиям возможных недоброжелателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. России надо быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем, заявил президент России Владимир Путин.
"Пугаться (новых возможных санкций - ред.) нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России
10 мая, 11:54
 
РоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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