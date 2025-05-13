https://ria.ru/20250513/putin-2016704687.html
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин
России надо быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:00:00+03:00
2025-05-13T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. России надо быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем, заявил президент России Владимир Путин. "Пугаться (новых возможных санкций - ред.) нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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россия, владимир путин, деловая россия
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Россия должна быть готова к любым действиям недоброжелателей, заявил Путин
Путин: России надо быть готовой к любым действиям возможных недоброжелателей