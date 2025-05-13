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Путин назвал одну из главных проблем российской экономики - РИА Новости, 13.05.2025
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15:54 13.05.2025 (обновлено: 16:02 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html
Путин назвал одну из главных проблем российской экономики
Путин назвал одну из главных проблем российской экономики - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал одну из главных проблем российской экономики
Президент России Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:54:00+03:00
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россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Одна из главных проблем сегодняшней экономики России - это высокая инфляция. И здесь сложная задача: нужно и инфляцию придавить, да, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин назвал одну из главных проблем российской экономики

Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем российской экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Одна из главных проблем сегодняшней экономики России - это высокая инфляция. И здесь сложная задача: нужно и инфляцию придавить, да, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Путин рассказал об уровне инфляции в России
24 апреля, 15:29
 
РоссияВладимир ПутинДеловая РоссияЭкономика
 
 
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