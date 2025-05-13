https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html

Путин назвал одну из главных проблем российской экономики

Путин назвал одну из главных проблем российской экономики - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал одну из главных проблем российской экономики

Президент России Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:54:00+03:00

2025-05-13T15:54:00+03:00

2025-05-13T16:02:00+03:00

россия

владимир путин

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Одна из главных проблем сегодняшней экономики России - это высокая инфляция. И здесь сложная задача: нужно и инфляцию придавить, да, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250424/putin-2013210115.html

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2025

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россия, владимир путин, деловая россия, экономика