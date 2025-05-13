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Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
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15:51 13.05.2025 (обновлено: 15:57 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016702108.html
Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин
Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин
Ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
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россия
экономика
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Они в ущерб себе же делают, (когда вводят санкции против России - ред.)... Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html
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россия, экономика, владимир путин, деловая россия
Россия, Экономика, Владимир Путин, Деловая Россия
Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин

Путин: ведущие экономики мира впадают в рецессию, чтобы навредить России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Они в ущерб себе же делают, (когда вводят санкции против России - ред.)... Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал одну из главных проблем российской экономики
Вчера, 15:54
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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