https://ria.ru/20250513/putin-2016702108.html

Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин

Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025

Ведущие экономики мира впадают в рецессию, заявил Путин

Ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:51:00+03:00

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россия

экономика

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Они в ущерб себе же делают, (когда вводят санкции против России - ред.)... Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html

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россия, экономика, владимир путин, деловая россия