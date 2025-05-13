https://ria.ru/20250513/putin-2016700985.html

Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний

Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025

Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний

На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:49:00+03:00

2025-05-13T15:49:00+03:00

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россия

владимир путин

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016702108.html

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