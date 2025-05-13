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Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025
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15:49 13.05.2025 (обновлено: 15:55 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016700985.html
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний
На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:49:00+03:00
2025-05-13T15:55:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний

Путин: возвращать иностранный бизнес в Россию надо с прагматической точки зрения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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