https://ria.ru/20250513/putin-2016700985.html
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний
На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:49:00+03:00
2025-05-13T15:49:00+03:00
2025-05-13T15:55:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016702108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний
Путин: возвращать иностранный бизнес в Россию надо с прагматической точки зрения