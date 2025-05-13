https://ria.ru/20250513/putin-2016700416.html
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески - РИА Новости, 13.05.2025
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески
Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:47:00+03:00
2025-05-13T15:47:00+03:00
2025-05-13T15:58:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок."Я попросил правительство поработать на этот счёт, выработать определённые условия возврата (ушедших из РФ компании - ред.). Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнёров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Он добавил, что были компании, которые уходили с российского рынка "со слезами".
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
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Путин: "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили"
"Были компании, которые не хотели, со слезами уходили"
Путин призвал по-человечески относиться к иностранным компаниям, которые не хотели покидать российский рынок.
2025-05-13T15:47
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески
Путин призвал относиться по-человечески к не хотевшим покидать Россию компаниям