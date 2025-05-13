Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 13.05.2025 (обновлено: 15:58 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016700416.html
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески - РИА Новости, 13.05.2025
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески
Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:47:00+03:00
2025-05-13T15:58:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016701464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88f9fd1bf0e865f2ee84e5d6d5187183.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок."Я попросил правительство поработать на этот счёт, выработать определённые условия возврата (ушедших из РФ компании - ред.). Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнёров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Он добавил, что были компании, которые уходили с российского рынка "со слезами".
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили"
"Были компании, которые не хотели, со слезами уходили" Путин призвал по-человечески относиться к иностранным компаниям, которые не хотели покидать российский рынок.
2025-05-13T15:47
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016701464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f74933ecc886cbea42015b8fa8e9a270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески

Путин призвал относиться по-человечески к не хотевшим покидать Россию компаниям

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок.
"Я попросил правительство поработать на этот счёт, выработать определённые условия возврата (ушедших из РФ компании - ред.). Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнёров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Он добавил, что были компании, которые уходили с российского рынка "со слезами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк
18 апреля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала