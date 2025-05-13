https://ria.ru/20250513/putin-2016700416.html

Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески

Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески - РИА Новости, 13.05.2025

Путин предложил относиться к ушедшим компаниям по-человечески

Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:47:00+03:00

2025-05-13T15:47:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок."Я попросил правительство поработать на этот счёт, выработать определённые условия возврата (ушедших из РФ компании - ред.). Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнёров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Он добавил, что были компании, которые уходили с российского рынка "со слезами".

https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html

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Путин: "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили" "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили" Путин призвал по-человечески относиться к иностранным компаниям, которые не хотели покидать российский рынок. 2025-05-13T15:47 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия