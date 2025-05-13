https://ria.ru/20250513/putin-2016699497.html

Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей

Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей

Президент России Владимир Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей при работе на чужих рынках: идут скрытые субсидии и создаются огромные... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:44:00+03:00

2025-05-13T15:44:00+03:00

2025-05-13T15:56:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей при работе на чужих рынках: идут скрытые субсидии и создаются огромные преференции."Они же все жульничают на самом деле (западные сельхозпроизводители - ред.). Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это. А скрытые субсидии в огромных количествах идут. И создают (для западных компаний - ред.) огромные преференции, в том числе и на нашем рынке", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016700985.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), деловая россия