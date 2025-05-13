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Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей - РИА Новости, 13.05.2025
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15:44 13.05.2025 (обновлено: 15:56 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016699497.html
Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей
Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей
Президент России Владимир Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей при работе на чужих рынках: идут скрытые субсидии и создаются огромные... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:44:00+03:00
2025-05-13T15:56:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей при работе на чужих рынках: идут скрытые субсидии и создаются огромные преференции."Они же все жульничают на самом деле (западные сельхозпроизводители - ред.). Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это. А скрытые субсидии в огромных количествах идут. И создают (для западных компаний - ред.) огромные преференции, в том числе и на нашем рынке", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016700985.html
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экономика, россия, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), Деловая Россия
Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей

Путин рассказал о преференциях при работе западных с/х компаний на чужих рынках

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей при работе на чужих рынках: идут скрытые субсидии и создаются огромные преференции.
"Они же все жульничают на самом деле (западные сельхозпроизводители - ред.). Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это. А скрытые субсидии в огромных количествах идут. И создают (для западных компаний - ред.) огромные преференции, в том числе и на нашем рынке", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин призвал прагматично смотреть на возвращение иностранных компаний
Вчера, 15:49
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)Деловая Россия
 
 
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