Рейтинг@Mail.ru
"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html
"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста
"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста - РИА Новости, 13.05.2025
"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского после его требований к российскому президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:43:00+03:00
2025-05-13T15:43:00+03:00
владимир зеленский
украина
стамбул
киев
владимир путин
чей боуз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_59695dfc81d9c92051b3fa9f88c092e0.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского после его требований к российскому президенту Владимиру Путину."Сначала он (Зеленский. — Прим. Ред.) делает общение с Путиным незаконным. Теперь требует личной встречи с Путиным. Этот человек явно неуравновешен", — написал он.Боуз также подчеркнул неуместность требования главы киевского режима о 30-дневном прекращении огня, учитывая положение Украины, которая проигрывает в войне.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые в Москве называли неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня — тогда Украина сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах в Турции. По словам американского президента, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле в четверг.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html
украина
стамбул
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aec101db47e0fa86eeb33ffdd347b12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, украина, стамбул, киев, владимир путин, чей боуз, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Стамбул, Киев, Владимир Путин, Чей Боуз, В мире
"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста

Журналист Боуз назвал Зеленского неуравновешенным после его требований к Путину

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского после его требований к российскому президенту Владимиру Путину.
"Сначала он (Зеленский. — Прим. Ред.) делает общение с Путиным незаконным. Теперь требует личной встречи с Путиным. Этот человек явно неуравновешен", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
Вчера, 08:51
Боуз также подчеркнул неуместность требования главы киевского режима о 30-дневном прекращении огня, учитывая положение Украины, которая проигрывает в войне.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые в Москве называли неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня — тогда Украина сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах в Турции. По словам американского президента, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Вчера, 10:46
 
Владимир ЗеленскийУкраинаСтамбулКиевВладимир ПутинЧей БоузВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала