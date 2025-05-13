https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html

"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста

"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста - РИА Новости, 13.05.2025

"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского после его требований к российскому президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:43:00+03:00

2025-05-13T15:43:00+03:00

2025-05-13T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского после его требований к российскому президенту Владимиру Путину."Сначала он (Зеленский. — Прим. Ред.) делает общение с Путиным незаконным. Теперь требует личной встречи с Путиным. Этот человек явно неуравновешен", — написал он.Боуз также подчеркнул неуместность требования главы киевского режима о 30-дневном прекращении огня, учитывая положение Украины, которая проигрывает в войне.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые в Москве называли неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня — тогда Украина сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах в Турции. По словам американского президента, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле в четверг.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html

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