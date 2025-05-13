https://ria.ru/20250513/putin-2016699072.html
Путин призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения
Путин призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" призвал не только говорить о проблемах, но и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:43:00+03:00
2025-05-13T15:43:00+03:00
2025-05-13T15:43:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения. "Не только необходимо говорить о проблемах, но необходимо и предлагать конкретные решения, основанные на каждодневном практическом опыте компаний, на глубоком экспертном правовом анализе", - сказал Путин во время встречи с членами организации.
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
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Путин на встрече с участниками "Деловой России" призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения
Путин на встрече с участниками "Деловой России" призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения. Если чего-то не хватает – мы для этого и собираемся, чтобы прояснить… что нужно и возможно сделать
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россия, владимир путин, деловая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Общество
Путин призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения
Путин на встрече с членами "Деловой России" призвал предлагать решения