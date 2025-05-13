https://ria.ru/20250513/putin-2016698971.html

Путин выступил против возвращения компаний, критиковавших Россию

Путин выступил против возвращения компаний, критиковавших Россию - РИА Новости, 13.05.2025

Путин выступил против возвращения компаний, критиковавших Россию

Президент России Владимир Путин против возвращения компаний, которые хамили или финансировали ВСУ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:43:00+03:00

2025-05-13T15:43:00+03:00

2025-05-13T23:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин против возвращения компаний, которые хамили или финансировали ВСУ."Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас, пускай сидит там где-то. Бог с ними. Но хочу обратить внимание, вот Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал: "Кто-то там ВСУ деньги пересылал. Надо, чтобы они извинились". Нет. Вот этого точно недостаточно", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Президент рассказал, что десятилетиями общался со многими представителям бизнеса в Европе и Соединенных Штатах Америки. По словам российского лидера, он с большим уважением относится к ним, он отметил, что это серьезные, грамотные, прагматичные люди, умеющие добиваться своих целей."Они мощные конкуренты. Они извинятся. Завтра же извинятся, если им нужно вернуться на наш рынок, подойдут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно", - добавил Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

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россия, владимир путин, деловая россия, бизнес, вооруженные силы украины, в мире, экономика