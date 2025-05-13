https://ria.ru/20250513/putin-2016698776.html
Российским предпринимателям удалось многого добиться, заявил Путин
Российским предпринимателям удалось многого добиться, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Российским предпринимателям удалось многого добиться, заявил Путин
Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:42:00+03:00
2025-05-13T15:42:00+03:00
2025-05-13T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российским предпринимателям удалось много добиться, некоторые продукты лучше иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин."И вот сейчас, когда Алексей (глава "Деловой России" Алексей Репик – ред.) сказал по поводу того, что многого удалось добиться нашим предпринимателям, и бренды появляются сотнями, тысячами наименований и так далее, и так далее. И действительно, некоторые вещи по качеству лучше, чем представлял раньше иностранный производитель на нашем рынке", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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владимир путин, деловая россия, алексей репик, россия, экономика
Владимир Путин, Деловая Россия, Алексей Репик, Россия, Экономика
Российским предпринимателям удалось многого добиться, заявил Путин
Путин: бизнесу РФ удалось многого добиться, некоторые продукты лучше зарубежных