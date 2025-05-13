https://ria.ru/20250513/putin-2016697919.html
Путин рассказал о просьбах иностранного бизнеса о возвращении в Россию
Путин рассказал о просьбах иностранного бизнеса о возвращении в Россию - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о просьбах иностранного бизнеса о возвращении в Россию
Президент России Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:40:00+03:00
2025-05-13T15:40:00+03:00
2025-05-13T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Но мы видим, на меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/biznes-2016597701.html
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россия, владимир путин, деловая россия, в мире, бизнес, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, В мире, Бизнес, Экономика
Путин рассказал о просьбах иностранного бизнеса о возвращении в Россию
Путин заявил, что на него выходят с просьбами о возвращении иностранного бизнеса