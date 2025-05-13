https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html

Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний

Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025

Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XX съезде "Деловой России". Среди прочего президент обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:37:00+03:00

2025-05-13T15:37:00+03:00

2025-05-13T19:28:00+03:00

политика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XX съезде "Деловой России". Среди прочего президент обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия возвращения иностранных компаний на отечественный рынок и безуспешные попытки недоброжелателей навредить нашей стране. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О просьбах иностранных компанийНадо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас —пускай сидит где-то, Бог с ними. <...> Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились? — Нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. <...> Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно.О развитии российского бизнесаВ позапрошлом году (добились. — Прим. ред.) 4,1 процента роста ВВП, а в прошлом году — 4,3 процента. <...> Это <...> своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений.О попытках недоброжелателей навредить РоссииКто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно.Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну а как — в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору.О ситуации в российской экономикеНеобходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку.Сами посоветуйтесь с коллегами из Министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения, такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными.О желании россиян участвовать в СВОТам (на Украине. — Прим. ред.) 30 тысяч они сейчас вылавливают. А у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе.

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, россия, владимир путин, деловая россия, вооруженные силы украины, украина, антон силуанов