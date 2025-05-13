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Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025
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15:37 13.05.2025 (обновлено: 19:28 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний
Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 13.05.2025
Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XX съезде "Деловой России". Среди прочего президент обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:37:00+03:00
2025-05-13T19:28:00+03:00
политика
россия
владимир путин
деловая россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XX съезде "Деловой России". Среди прочего президент обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия возвращения иностранных компаний на отечественный рынок и безуспешные попытки недоброжелателей навредить нашей стране. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О просьбах иностранных компанийНадо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас —пускай сидит где-то, Бог с ними. &lt;...&gt; Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились? — Нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. &lt;...&gt; Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно.О развитии российского бизнесаВ позапрошлом году (добились. — Прим. ред.) 4,1 процента роста ВВП, а в прошлом году — 4,3 процента. &lt;...&gt; Это &lt;...&gt; своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений.О попытках недоброжелателей навредить РоссииКто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно.Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну а как — в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору.О ситуации в российской экономикеНеобходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку.Сами посоветуйтесь с коллегами из Министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения, такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными.О желании россиян участвовать в СВОТам (на Украине. — Прим. ред.) 30 тысяч они сейчас вылавливают. А у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе.
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60
Путин: "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили"
"Были компании, которые не хотели, со слезами уходили" Путин призвал по-человечески относиться к иностранным компаниям, которые не хотели покидать российский рынок.
2025-05-13T15:37
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PT0M42S
Путин на встрече с участниками "Деловой России" призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения
Путин на встрече с участниками "Деловой России" призвал не только говорить о проблемах, но и предлагать решения. Если чего-то не хватает – мы для этого и собираемся, чтобы прояснить… что нужно и возможно сделать
2025-05-13T15:37
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PT0M34S
"Придурки": Путин о тех, кто вводит санкции против России
"Они в ущерб себе же делают. Но делают же, придурки" Путин прокомментировал влияние санкций против России на тех, кто их вводит.
2025-05-13T15:37
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политика, россия, владимир путин, деловая россия, вооруженные силы украины, украина, антон силуанов
Политика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Антон Силуанов

Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XX съезде "Деловой России". Среди прочего президент обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия возвращения иностранных компаний на отечественный рынок и безуспешные попытки недоброжелателей навредить нашей стране.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О просьбах иностранных компаний

  • Путин рассказал, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в Россию, но извинений будет недостаточно;
  • на возможное возвращение зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматической точки зрения:
«

Надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас —пускай сидит где-то, Бог с ними. <...> Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились? — Нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. <...> Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • при этом следует по-человечески отнестись к тем, кто на самом деле не хотел уходить из России:

О развитии российского бизнеса

  • российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня — и в патриотическом, и в социальном плане;
  • благодаря усилиям бизнеса российская экономика демонстрирует устойчивость и развивается;
  • президент отметил результативность совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов:
«

В позапрошлом году (добились. — Прим. ред.) 4,1 процента роста ВВП, а в прошлом году — 4,3 процента. <...> Это <...> своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О попытках недоброжелателей навредить России

  • ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не стоит бояться возможных санкций:
«
Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • России следует быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем:
«

Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну а как — в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О ситуации в российской экономике

  • Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем российской экономики:
«
Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • в правительстве постоянно идут дискуссии об НДС, нужна тонкая работа по отраслям;
  • глава государства попросил главу Минфина Антона Силуанова проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС:
«
Сами посоветуйтесь с коллегами из Министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения, такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О желании россиян участвовать в СВО

  • россияне идут на СВО добровольно, тогда как киевский режим вылавливает людей как собак на улице:
«
Там (на Украине. — Прим. ред.) 30 тысяч они сейчас вылавливают. А у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Эпоха Путина
7 мая, 08:00
 
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