Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний
О просьбах иностранных компаний
- Путин рассказал, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в Россию, но извинений будет недостаточно;
- на возможное возвращение зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматической точки зрения:
Надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас —пускай сидит где-то, Бог с ними. <...> Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились? — Нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. <...> Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно.
- при этом следует по-человечески отнестись к тем, кто на самом деле не хотел уходить из России:
О развитии российского бизнеса
- российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня — и в патриотическом, и в социальном плане;
- благодаря усилиям бизнеса российская экономика демонстрирует устойчивость и развивается;
- президент отметил результативность совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов:
В позапрошлом году (добились. — Прим. ред.) 4,1 процента роста ВВП, а в прошлом году — 4,3 процента. <...> Это <...> своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений.
О попытках недоброжелателей навредить России
- ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не стоит бояться возможных санкций:
- России следует быть готовой к любым действиям ее возможных недоброжелателей в будущем:
Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну а как — в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору.
О ситуации в российской экономике
- Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем российской экономики:
- в правительстве постоянно идут дискуссии об НДС, нужна тонкая работа по отраслям;
- глава государства попросил главу Минфина Антона Силуанова проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС:
О желании россиян участвовать в СВО
- россияне идут на СВО добровольно, тогда как киевский режим вылавливает людей как собак на улице: