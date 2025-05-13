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Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 13.05.2025 (обновлено: 15:41 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016695138.html
Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин
Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин
Россияне идут на спецоперацию добровольно, сами, Киев вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:29:00+03:00
2025-05-13T15:41:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
деловая россия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россияне идут на спецоперацию добровольно, сами, Киев вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Я хочу обратить внимание вот на что, если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html
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киев, россия, владимир путин, деловая россия, общество
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Общество
Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин

Путин: россияне идут на СВО добровольно, а Киев вылавливает людей, как собак

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россияне идут на спецоперацию добровольно, сами, Киев вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Я хочу обратить внимание вот на что, если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО
Вчера, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ПутинДеловая РоссияОбщество
 
 
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