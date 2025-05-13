https://ria.ru/20250513/putin-2016695138.html

Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин

Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025

Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин

Россияне идут на спецоперацию добровольно, сами, Киев вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:29:00+03:00

2025-05-13T15:29:00+03:00

2025-05-13T15:41:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

деловая россия

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россияне идут на спецоперацию добровольно, сами, Киев вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Я хочу обратить внимание вот на что, если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

киев

россия

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киев, россия, владимир путин, деловая россия, общество