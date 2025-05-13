https://ria.ru/20250513/putin-2016694760.html

Путин проводит встречу с руководителями "Деловой России"

Путин проводит встречу с руководителями "Деловой России" - РИА Новости, 13.05.2025

Путин проводит встречу с руководителями "Деловой России"

Президент России Владимир Путин начал встречу с представителями российского бизнеса - руководителями "Деловой России" в Кремле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:28:00+03:00

2025-05-13T15:28:00+03:00

2025-05-13T18:21:00+03:00

экономика

владимир путин

алексей репик

павел титов

деловая россия

абрау-дюрсо

wildberries

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с представителями российского бизнеса - руководителями "Деловой России" в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".Среди участников встречи глава "Деловой России" Алексей Репик, президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, основательница Wildberries Татьяна Ким, председатель совета директоров "Мантера", управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров и другие бизнесмены, входящие в координационный совет "Деловой России". В том числе гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, руководитель ГК "Аквариус" Алексей Калинин, совладелец Hoff Михаил Кучмент.Кроме того, по видеосвязи с президентом пообщались участники съезда "Деловой России" в Москве.С главой "Деловой России" Алексеем Репиком Путин встречался неделю назад. Председатель организации тогда передал президенту распечатанное приглашение на XX съезд "Деловой России". По словам Репика, к съезду проработан большой блок вопросов и разработаны отраслевые предложения по машиностроению, беспилотникам, металлургии, спорту, общепиту, розничной торговле, электронной коммерции и ряду других.

https://ria.ru/20250507/putin-2015308036.html

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Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России" Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России". Президент отметил, что благодаря усилиям бизнеса экономика страны демонстрирует устойчивость и развивается. 2025-05-13T15:28 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, алексей репик, павел титов, деловая россия, абрау-дюрсо, wildberries