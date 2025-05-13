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Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
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15:25 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016693621.html
Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о переговорах в Стамбуле
Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о переговорах в Стамбуле
Китай и Бразилия приветствуют предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по урегулированию на Украине, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:25:00+03:00
2025-05-13T15:25:00+03:00
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия приветствуют предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по урегулированию на Украине, говорится в совместном заявлении стран, принятом в рамках визита в Пекин президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. "Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016582280.html
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в мире, россия, бразилия, украина, владимир путин, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва
В мире, Россия, Бразилия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва
Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о переговорах в Стамбуле

КНР и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах с Украиной

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия приветствуют предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по урегулированию на Украине, говорится в совместном заявлении стран, принятом в рамках визита в Пекин президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.
"Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным
12 мая, 22:24
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"На десять шагов впереди". Предложение Путина по Украине восхитило Запад
12 мая, 16:28
 
В миреРоссияБразилияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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