Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о переговорах в Стамбуле
КНР и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах с Украиной
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия приветствуют предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по урегулированию на Украине, говорится в совместном заявлении стран, принятом в рамках визита в Пекин президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.
"Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.