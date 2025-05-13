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Путин оценил результаты совместной работы государства и бизнеса - РИА Новости, 13.05.2025
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15:23 13.05.2025 (обновлено: 15:34 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016693064.html
Путин оценил результаты совместной работы государства и бизнеса
Путин оценил результаты совместной работы государства и бизнеса - РИА Новости, 13.05.2025
Путин оценил результаты совместной работы государства и бизнеса
Президент РФ Владимир Путин отметил результативность совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:23:00+03:00
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владимир путин
экономика
россия
деловая россия
бизнес
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил результативность совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."В позапрошлом году (добились - ред.) - 4,1% роста ВВП, а в прошлом году - 4,3%... Это действительно результат совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов, своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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владимир путин, экономика, россия, деловая россия, бизнес
Владимир Путин, Экономика, Россия, Деловая Россия, Бизнес
Путин оценил результаты совместной работы государства и бизнеса

Путин отметил результативность совместной работы государства и бизнеса

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил результативность совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"В позапрошлом году (добились - ред.) - 4,1% роста ВВП, а в прошлом году - 4,3%... Это действительно результат совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов, своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Юрист рассказал, как иностранцам вести успешный бизнес в России
Вчера, 03:29
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияДеловая РоссияБизнес
 
 
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