https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html

Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры

Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры - РИА Новости, 13.05.2025

Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:22:00+03:00

2025-05-13T12:22:00+03:00

2025-05-13T12:59:00+03:00

культура

владимир путин

россия

культура

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта, сообщается на сайте Кремля.Главные из них:

https://ria.ru/20250325/putin-2007302783.html

россия

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Ольга Тузова

владимир путин, россия, культура