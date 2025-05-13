Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры
Путин дал поручения в области искусства и культуры
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта, сообщается на сайте Кремля.
Главные из них:
- установить факты разрушения объектов культурного наследия из-за действий ВСУ;
- обеспечить восстановление памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Украины;
- сформировать перечень ста лучших советских и российских художественных фильмов для демонстрации в школах;
- обеспечить отчисление средств на финансирование российских мультфильмов — 20 процентов от господдержки кино и десять процентов от проката зарубежной анимации;
- представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта";
- разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев до 2030 года;
- создать в Москве театр, ориентированный на современную драматургию патриотической направленности;
- представить предложения о внедрении механизмов льготного кредитования для инвестпроектов по созданию объектов культуры;
- включить в региональные нормативы градостроительного проектирования показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий организациями культуры;
- представить предложения по сохранению самобытности в российской архитектуре.
Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
25 марта, 21:09