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Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:22 13.05.2025 (обновлено: 12:59 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html
Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры
Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры - РИА Новости, 13.05.2025
Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:22:00+03:00
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культура
владимир путин
россия
культура
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта, сообщается на сайте Кремля.Главные из них:
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владимир путин, россия, культура
Культура, Владимир Путин, Россия, Культура
Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры

Путин дал поручения в области искусства и культуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта, сообщается на сайте Кремля.
Главные из них:
  • установить факты разрушения объектов культурного наследия из-за действий ВСУ;
  • обеспечить восстановление памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Украины;
  • сформировать перечень ста лучших советских и российских художественных фильмов для демонстрации в школах;
  • обеспечить отчисление средств на финансирование российских мультфильмов — 20 процентов от господдержки кино и десять процентов от проката зарубежной анимации;
  • представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта";
  • разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев до 2030 года;
  • создать в Москве театр, ориентированный на современную драматургию патриотической направленности;
  • представить предложения о внедрении механизмов льготного кредитования для инвестпроектов по созданию объектов культуры;
  • включить в региональные нормативы градостроительного проектирования показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий организациями культуры;
  • представить предложения по сохранению самобытности в российской архитектуре.
Путин о важности сохранения культурного наследия России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
25 марта, 21:09
 
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