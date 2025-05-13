https://ria.ru/20250513/putin-2016652450.html

Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта"

Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 13.05.2025

Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:09:00+03:00

2025-05-13T12:09:00+03:00

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владимир путин

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россия

общество

культура

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", сообщает пресс-служба Кремля. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 30 ноября, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html

https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия, общество