https://ria.ru/20250513/putin-2016652450.html
Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта"
Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 13.05.2025
Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта"
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:09:00+03:00
2025-05-13T12:09:00+03:00
2025-05-13T12:14:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
россия
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", сообщает пресс-служба Кремля. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 30 ноября, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html
https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Культура
Путину представят идеи об участии цирков в программе "Пушкинская карта"
Путину представят предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта"