https://ria.ru/20250513/putin-2016638424.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой

Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой - РИА Новости, 13.05.2025

Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 13.05.2025

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой. Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа", - говорится в послании. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей её щедрого дарования. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.

https://ria.ru/20250512/grebeshkova-2016566163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нина гребешкова, владимир путин, леонид гайдай, новости культуры