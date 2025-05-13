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Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:02 13.05.2025 (обновлено: 11:04 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016638424.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой
Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой - РИА Новости, 13.05.2025
Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой. Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа", - говорится в послании. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей её щедрого дарования. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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россия, нина гребешкова, владимир путин, леонид гайдай, новости культуры
Культура, Россия, Нина Гребешкова, Владимир Путин, Леонид Гайдай, Новости культуры
Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой

Путин выразил соболезнования из-за смерти вдовы Гайдая актрисы Нины Гребешковой

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНина Гребешкова
Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Нина Гребешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая.
«
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой. Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей её щедрого дарования.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
Актриса Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Биография Нины Гребешковой
12 мая, 19:09
 
КультураРоссияНина ГребешковаВладимир ПутинЛеонид ГайдайНовости культуры
 
 
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