Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой
Путин выразил соболезнования из-за смерти вдовы Гайдая актрисы Нины Гребешковой
Нина Гребешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая.
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"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой. Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей её щедрого дарования.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
Биография Нины Гребешковой
12 мая, 19:09