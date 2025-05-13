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Путин поручил проработать наказания за злоупотребления с уплатой НДС - РИА Новости, 13.05.2025
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16:45 13.05.2025 (обновлено: 16:50 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin--2016715252.html
Путин поручил проработать наказания за злоупотребления с уплатой НДС
Путин поручил проработать наказания за злоупотребления с уплатой НДС - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил проработать наказания за злоупотребления с уплатой НДС
Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:45:00+03:00
2025-05-13T16:50:00+03:00
деловая россия
антон силуанов
владимир путин
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экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были эффективными. "Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения (за злоупотребления с уплатой НДС), такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными", - сказал глава государства в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Силуанову.
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деловая россия, антон силуанов, владимир путин, россия, экономика
Деловая Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил проработать наказания за злоупотребления с уплатой НДС

Путин поручил Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с НДС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил министру финансов Антону Силуанову проработать меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС, чтобы они были были эффективными.
"Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из министерства экономического развития и предложите им меры ужесточения (за злоупотребления с уплатой НДС), такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20-25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными и эффективными", - сказал глава государства в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Силуанову.
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС
Вчера, 16:12
 
Деловая РоссияАнтон СилуановВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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