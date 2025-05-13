https://ria.ru/20250513/putin--2016714615.html
Путин пообещал посетить кафе сети "Теремок"
Путин пообещал посетить кафе сети "Теремок" - РИА Новости, 13.05.2025
Путин пообещал посетить кафе сети "Теремок"
Президент России Владимир Путин пообещал прийти в одно из кафе русской кухни "Теремок". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:43:00+03:00
2025-05-13T16:43:00+03:00
2025-05-13T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал прийти в одно из кафе русской кухни "Теремок". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". В ходе съезда российский предприниматель, основатель сети быстрого питания русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров пригласил президента посетить кафе отечественной фастфуд-франшизы. Гончаров подчеркнул, что его мама - автор всех рецептов "Теремка" и тоже приглашает Путина посетить одно из кафе сети. "Спасибо! Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить (за приглашение) и с удовольствием действительно, когда возможность будет, она, надеюсь, возникнет, обязательно к вам приду", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016709768.html
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россия, владимир путин, деловая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Общество
Путин пообещал посетить кафе сети "Теремок"
Путин пообещал прийти в одно из кафе русской кухни "Теремок"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал прийти в одно из кафе русской кухни "Теремок".
Из ситуационного центра Кремля Путин
по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России
".
В ходе съезда российский предприниматель, основатель сети быстрого питания русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров пригласил президента посетить кафе отечественной фастфуд-франшизы. Гончаров подчеркнул, что его мама - автор всех рецептов "Теремка" и тоже приглашает Путина посетить одно из кафе сети.
"Спасибо! Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить (за приглашение) и с удовольствием действительно, когда возможность будет, она, надеюсь, возникнет, обязательно к вам приду", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".