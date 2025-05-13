https://ria.ru/20250513/putin--2016670545.html
Путин поручил профинансировать анимацию из фонда поддержки кино
Путин поручил профинансировать анимацию из фонда поддержки кино - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил профинансировать анимацию из фонда поддержки кино
Президент России Владимир Путин поручил выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств от государственной поддержки кинематографии на... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:48:00+03:00
2025-05-13T13:48:00+03:00
2025-05-13T13:48:00+03:00
культура
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств от государственной поддержки кинематографии на финансирование отечественной анимации, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 25 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие направление 20 процентов средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов", - указано в перечне поручений. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 30 ноября 2025 года.
https://ria.ru/20250513/putin--2016669310.html
https://ria.ru/20250513/putin--2016668582.html
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владимир путин, россия, общество
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил профинансировать анимацию из фонда поддержки кино
Путин поручил направить 20% средств поддержки кино на финансирование анимации