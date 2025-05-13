https://ria.ru/20250513/putin--2016669310.html

Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации

Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации - РИА Новости, 13.05.2025

Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации

Президент России Владимир Путин поручил найти механизмы, обеспечивающие отчисление 10% средств от проката зарубежной анимации на финансирование российских... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:44:00+03:00

2025-05-13T13:44:00+03:00

2025-05-13T13:45:00+03:00

культура

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил найти механизмы, обеспечивающие отчисление 10% средств от проката зарубежной анимации на финансирование российских мультфильмов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 25 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие... отчисление 10 процентов средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов", - говорится в перечне поручений. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 30 ноября 2025 года.

https://ria.ru/20250513/putin--2016668582.html

https://ria.ru/20250513/sovet--2016668877.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество