https://ria.ru/20250513/putin--2016669310.html
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации
Президент России Владимир Путин поручил найти механизмы, обеспечивающие отчисление 10% средств от проката зарубежной анимации на финансирование российских... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:44:00+03:00
2025-05-13T13:44:00+03:00
2025-05-13T13:45:00+03:00
культура
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил найти механизмы, обеспечивающие отчисление 10% средств от проката зарубежной анимации на финансирование российских мультфильмов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 25 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие... отчисление 10 процентов средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов", - говорится в перечне поручений. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 30 ноября 2025 года.
https://ria.ru/20250513/putin--2016668582.html
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владимир путин, россия, общество
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации
В РФ будут направлять 10% от проката иностранной анимации в пользу отечественной