https://ria.ru/20250513/putin--2016668582.html

Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий

Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий - РИА Новости, 13.05.2025

Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о передаче министерству культуры полномочий по регулированию в сфере литературной и... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:38:00+03:00

2025-05-13T13:38:00+03:00

2025-05-13T13:50:00+03:00

культура

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о передаче министерству культуры полномочий по регулированию в сфере литературной и издательской деятельности. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения о передаче Минкультуры России государственных функций и полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности", - говорится в тексте поручений. Срок - 10 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250513/teatr-2016657957.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия