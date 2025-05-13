https://ria.ru/20250513/putin--2016668582.html
Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий
Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий - РИА Новости, 13.05.2025
Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о передаче министерству культуры полномочий по регулированию в сфере литературной и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:38:00+03:00
2025-05-13T13:38:00+03:00
2025-05-13T13:50:00+03:00
культура
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о передаче министерству культуры полномочий по регулированию в сфере литературной и издательской деятельности. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения о передаче Минкультуры России государственных функций и полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности", - говорится в тексте поручений. Срок - 10 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250513/teatr-2016657957.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия
Культура, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путину представят идеи о передаче Минкультуры новых полномочий
Путину представят идеи о передаче Минкультуры полномочий по контролю издательств