https://ria.ru/20250513/putin--2016653179.html

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - РИА Новости, 13.05.2025

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:15:00+03:00

2025-05-13T12:15:00+03:00

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культура

владимир путин

михаил мишустин

михаил пиотровский

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне. Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

https://ria.ru/20250513/putin-2016652450.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007265425.html

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владимир путин, михаил мишустин, михаил пиотровский, россия