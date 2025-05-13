https://ria.ru/20250513/putin--2016653179.html
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:15:00+03:00
2025-05-13T12:15:00+03:00
2025-05-13T12:15:00+03:00
культура
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне. Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
https://ria.ru/20250513/putin-2016652450.html
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владимир путин, михаил мишустин, михаил пиотровский, россия
Культура, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Михаил Пиотровский, Россия
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Путин поручил правительству утвердить федеральный проект по развитию музеев