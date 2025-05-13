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Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:15 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin--2016653179.html
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030... РИА Новости, 13.05.2025
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2025-05-13T12:15:00+03:00
культура
владимир путин
михаил мишустин
михаил пиотровский
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне. Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
https://ria.ru/20250513/putin-2016652450.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007265425.html
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владимир путин, михаил мишустин, михаил пиотровский, россия
Культура, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Михаил Пиотровский, Россия
Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию музеев

Путин поручил правительству утвердить федеральный проект по развитию музеев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Союзу музеев РФ до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России до 2030 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года", - говорится в перечне.
Срок - 30 ноября 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
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КультураВладимир ПутинМихаил МишустинМихаил ПиотровскийРоссия
 
 
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