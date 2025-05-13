https://ria.ru/20250513/putin--2016651163.html
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая - РИА Новости, 13.05.2025
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая
Президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит РФ с официальным визитом,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:00:00+03:00
2025-05-13T12:00:00+03:00
2025-05-13T12:05:00+03:00
малайзия
москва
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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого мая в Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит нашу страну с официальным визитом. Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
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малайзия, москва, в мире, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин
Малайзия, Москва, В мире, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая
Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии 14 мая