https://ria.ru/20250513/putin--2016651163.html

Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая

Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая - РИА Новости, 13.05.2025

Путин проведет переговоры с премьером Малайзии 14 мая

Президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит РФ с официальным визитом,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:00:00+03:00

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2025-05-13T12:05:00+03:00

малайзия

москва

в мире

россия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого мая в Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит нашу страну с официальным визитом. Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/vizy--2005820854.html

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