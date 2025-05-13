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На Западе признали провал украинско-американских отношений - РИА Новости, 13.05.2025
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01:51 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/proval-2016593590.html
На Западе признали провал украинско-американских отношений
На Западе признали провал украинско-американских отношений - РИА Новости, 13.05.2025
На Западе признали провал украинско-американских отношений
Неспособность киевского режима вовремя сменить подход в отношениях с США привел к разрыву между Киевом и Вашингтоном, пишет National Interest. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:51:00+03:00
2025-05-13T01:51:00+03:00
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Неспособность киевского режима вовремя сменить подход в отношениях с США привел к разрыву между Киевом и Вашингтоном, пишет National Interest."Украина не может использовать один и тот же подход к Дональду Трампу и Джо Байдену &lt;…&gt; После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп", — указано в статье.В материале также отмечается, что президент США так и не простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого срока. Кроме того, утверждается, что Украина продолжила попытки влезть в любой политический спор или дискуссию в США, что тоже сильно повлияло на восприятие Киева у граждан Штатов.Украина, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов республиканской партии США. Среди таких акций можно назвать хакерские атаки на соцсеть X в марте, внесение известных американских политических деятелей в списки ресурса "Миротворец", участие Владимира Зеленского в предвыборной агитации за Джо Байдена в штате Пенсильвания.Во время первого президентского срока Трампа в 2019 году в Штатах разгорелся политический скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, хозяин Белого дома пытался убедить главу киевского режима начать расследование против своего политического противника — Джо Байдена. Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016482393.html
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сша
киев
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат)
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат)
На Западе признали провал украинско-американских отношений

National Interest: между Украиной и США произошел разрыв

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Неспособность киевского режима вовремя сменить подход в отношениях с США привел к разрыву между Киевом и Вашингтоном, пишет National Interest.
"Украина не может использовать один и тот же подход к Дональду Трампу и Джо Байдену <…> После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп", — указано в статье.
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В материале также отмечается, что президент США так и не простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого срока. Кроме того, утверждается, что Украина продолжила попытки влезть в любой политический спор или дискуссию в США, что тоже сильно повлияло на восприятие Киева у граждан Штатов.
Украина, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов республиканской партии США. Среди таких акций можно назвать хакерские атаки на соцсеть X в марте, внесение известных американских политических деятелей в списки ресурса "Миротворец", участие Владимира Зеленского в предвыборной агитации за Джо Байдена в штате Пенсильвания.
Во время первого президентского срока Трампа в 2019 году в Штатах разгорелся политический скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, хозяин Белого дома пытался убедить главу киевского режима начать расследование против своего политического противника — Джо Байдена. Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента.
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