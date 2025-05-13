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Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении семьи дихлофосом - РИА Новости, 13.05.2025
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00:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/prokuror-2016587873.html
Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении семьи дихлофосом
Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении семьи дихлофосом - РИА Новости, 13.05.2025
Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении семьи дихлофосом
Государственный обвинитель намерен возражать против требования защиты отца, обвиняемого в гибели четверых детей от дихлофоса в Красноярском крае, о проведении... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:00:00+03:00
2025-05-13T00:00:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Государственный обвинитель намерен возражать против требования защиты отца, обвиняемого в гибели четверых детей от дихлофоса в Красноярском крае, о проведении эксперимента на мышах, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Адвокат это ходатайство ещё на стадии следствия заявлял, в удовлетворении было отказано. В суде прокуратура будет возражать проведению данного эксперимента", - сказал собеседник. Ранее защита Дмитрия Виноградова предлагала провести следственный эксперимент над мышами или крысами, которых поместят в помещение, где будет распылен дихлофос, и который призван доказать, что от этого химиката нельзя погибнуть. Судебное разбирательство громкого дела началось 6 мая в Назаровском городском суде. На первом заседании Виноградов не признал свою вину, он воздержался от ответа и передал слово адвокату. Родственники детей заявили, что считают их гибель трагической случайностью. Следующее судебное заседание назначено на 21 мая. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).
https://ria.ru/20250430/primore-2014238229.html
https://ria.ru/20250508/delo-2015826648.html
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении семьи дихлофосом

Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении детей дихлофосом

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРасследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Государственный обвинитель намерен возражать против требования защиты отца, обвиняемого в гибели четверых детей от дихлофоса в Красноярском крае, о проведении эксперимента на мышах, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Адвокат это ходатайство ещё на стадии следствия заявлял, в удовлетворении было отказано. В суде прокуратура будет возражать проведению данного эксперимента", - сказал собеседник.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом
30 апреля, 06:23
Ранее защита Дмитрия Виноградова предлагала провести следственный эксперимент над мышами или крысами, которых поместят в помещение, где будет распылен дихлофос, и который призван доказать, что от этого химиката нельзя погибнуть.
Судебное разбирательство громкого дела началось 6 мая в Назаровском городском суде. На первом заседании Виноградов не признал свою вину, он воздержался от ответа и передал слово адвокату. Родственники детей заявили, что считают их гибель трагической случайностью. Следующее судебное заседание назначено на 21 мая. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Хабаровском крае завели дело после отравления водопроводной водой
8 мая, 17:22
В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).
Фрукты в лодке - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами
5 мая, 18:58
 
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