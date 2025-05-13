https://ria.ru/20250513/proekt-2016687937.html

ГД одобрила арест имущества уехавших россиян, совершивших правонарушение

ГД одобрила арест имущества уехавших россиян, совершивших правонарушение - РИА Новости, 13.05.2025

ГД одобрила арест имущества уехавших россиян, совершивших правонарушение

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, совершивших правонарушение против интересов... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:03:00+03:00

2025-05-13T15:03:00+03:00

2025-05-13T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, совершивших правонарушение против интересов РФ.Законопроект был внесен в Госдуму Госсоветом Республики Татарстан совместно с депутатом Айратом Фарраховым.Законопроектом предлагается в целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении наказания за правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов России, применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении.Также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что законопроект позволит привлекать к ответственности тех, кто находится за границей, за совершение, в том числе, таких правонарушений, как: пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.По его словам, арест имущества будет предусмотрен, чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда."Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации", - считает председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015874480.html

https://ria.ru/20250418/inoagenty-2012129541.html

https://ria.ru/20250427/volodin--2013669455.html

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россия, госдума рф, айрат фаррахов, общество