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В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога - РИА Новости, 13.05.2025
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17:38 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html
В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога
В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% на оплату транспортного... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:38:00+03:00
2025-05-13T17:38:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% на оплату транспортного налога, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона… предлагается предоставить гражданам право уплачивать транспортный налог в размере половины его суммы в отношении каждого транспортного средства, если в течение налогового периода (календарного года) они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроект направлен на достижение целевых показателей Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. Отмечается, что введение меры по снижению налоговой нагрузки на граждан в виде уплаты половины размера транспортного налога при отсутствии правонарушений в области ПДД за календарный год будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах. По мнению авторов проекта, в случае принятия данной инициативы водители будут осознавать, что нарушения ПДД не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.
https://ria.ru/20240919/gosduma-1973626937.html
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога

Депутаты внесут в ГД проект о скидке водителям на оплату транспортного налога

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% на оплату транспортного налога, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона… предлагается предоставить гражданам право уплачивать транспортный налог в размере половины его суммы в отношении каждого транспортного средства, если в течение налогового периода (календарного года) они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Законопроект направлен на достижение целевых показателей Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации.
Отмечается, что введение меры по снижению налоговой нагрузки на граждан в виде уплаты половины размера транспортного налога при отсутствии правонарушений в области ПДД за календарный год будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах.
По мнению авторов проекта, в случае принятия данной инициативы водители будут осознавать, что нарушения ПДД не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.
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