https://ria.ru/20250513/primore-2016600975.html

В Приморье впервые за десять лет заметили редчайших птиц

В Приморье впервые за десять лет заметили редчайших птиц - РИА Новости, 13.05.2025

В Приморье впервые за десять лет заметили редчайших птиц

В Дальневосточном морском заповеднике впервые за десять лет заметили чрезвычайно редких для Приморья рыжего воробья и белобрюхого дрозда, сообщает дирекция... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:34:00+03:00

2025-05-13T04:34:00+03:00

2025-05-13T10:33:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. В Дальневосточном морском заповеднике впервые за десять лет заметили чрезвычайно редких для Приморья рыжего воробья и белобрюхого дрозда, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". "Встреча с "яркими личностями" произошла на острове Большой Пелис — крупнейшем в заповедном архипелаге Римского-Корсакова. Героями ценных фото стали самцы рыжего воробья и белобрюхого дрозда, о чем говорит довольно яркая и контрастная окраска этих некрупных птиц. Автором снимков стал фотограф и волонтер "Земли леопарда" Иван Боровков, который участвовал в текущих работах на природоохранной инфраструктуре острова", — говорится в заявлении. Птиц сняли, когда они кормились на поляне. Утром следующего дня Ивану также удалось снять рыжего воробья на видео. Не исключено, что пернатый уже поселился на острове, отмечают ученые."Обе эти встречи уникальны и вызывают как минимум научный интерес. В Приморье гнездования рыжего воробья единичны. А для белобрюхого дрозда и вовсе не отмечено случаев гнездования в нашей стране, тем труднее застать его нечастые визиты. Поэтому каждое появление этих редких птиц здесь заслуживает внимания", — приводятся слова сотрудника научного отдела ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева.По мнению исследователей, появление этих видов связано с весенней миграцией пернатых к местам гнездований.Рыжий воробей — близкий родственник обычного полевого воробья. Мировой ареал птицы охватывает территории от Гималаев до Японии, но на материковой части Дальнего Востока России она встречается крайне редко: в Приморье за последние 50 лет рыжий воробей достоверно отмечался лишь семь раз. Ареал белобрюхого дрозда — от центрального Китая до Японии, в Приморском крае эта птица почти не встречается. За последние 60 лет достоверно описаны только десять встреч.В дирекции уточнили, что рыжий воробей и белобрюхий дрозд отмечены в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья впервые за десять лет.Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России — остров Фуругельма — единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.

https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html

https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, гималаи, фгбу "земля леопарда"