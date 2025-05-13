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Умер самый бедный президент в мире - РИА Новости, 14.05.2025
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22:41 13.05.2025 (обновлено: 00:37 14.05.2025)
https://ria.ru/20250513/prezident-2016769022.html
Умер самый бедный президент в мире
Умер самый бедный президент в мире - РИА Новости, 14.05.2025
Умер самый бедный президент в мире
Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире, сообщил лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-13T22:41:00+03:00
2025-05-14T00:37:00+03:00
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уругвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире, сообщил лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X. "С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу", - написал президент. У Мухики был рак пищевода, который дал метастазы в другие органы. В начале года он отказался от лечения и попрощался с соотечественниками. Экс-президент Уругвая широко известен во всем мире, его уважают не только политики левого толка, к которым он сам относится, но и люди правых взглядов. Мухику называют самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.
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в мире, уругвай, хосе мухика
В мире, Уругвай, Хосе Мухика
Умер самый бедный президент в мире

Экс-президент Уругвая Хосе Мухика умер в возрасте 89 лет

© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Уругвая Хосе Мухика
Президент Уругвая Хосе Мухика - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Уругвая Хосе Мухика. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире, сообщил лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X.
"С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу", - написал президент.
У Мухики был рак пищевода, который дал метастазы в другие органы. В начале года он отказался от лечения и попрощался с соотечественниками.
Экс-президент Уругвая широко известен во всем мире, его уважают не только политики левого толка, к которым он сам относится, но и люди правых взглядов. Мухику называют самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью.
До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.
 
В миреУругвайХосе Мухика
 
 
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