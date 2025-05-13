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Умер самый бедный президент в мире

Умер самый бедный президент в мире - РИА Новости, 14.05.2025

Умер самый бедный президент в мире

Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире, сообщил лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-13T22:41:00+03:00

2025-05-13T22:41:00+03:00

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в мире

уругвай

хосе мухика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире, сообщил лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X. "С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу", - написал президент. У Мухики был рак пищевода, который дал метастазы в другие органы. В начале года он отказался от лечения и попрощался с соотечественниками. Экс-президент Уругвая широко известен во всем мире, его уважают не только политики левого толка, к которым он сам относится, но и люди правых взглядов. Мухику называют самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.

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в мире, уругвай, хосе мухика