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Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом - РИА Новости, 13.05.2025
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20:34 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/premer-2016757824.html
Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом
Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом - РИА Новости, 13.05.2025
Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Россию с официальным визитом и ожидает завтрашней встречи с президентом РФ... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:34:00+03:00
2025-05-13T20:34:00+03:00
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малайзия
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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
михаил мишустин
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ДЖАКАРТА, 13 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Россию с официальным визитом и ожидает завтрашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня днем ​​я благополучно прибыл в Москву, чтобы начать свой официальный визит в Российскую Федерацию, который продлится до этой пятницы. В ходе этого визита я проведу встречу на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным с целью укрепления дружбы между Малайзией и Россией и начала нового сотрудничества в различных стратегических областях", - написал политик в своих соцсетях. Анвар Ибрагим добавил, что у него запланированы встречи с "несколькими ключевыми лидерами российской промышленности" для привлечения более эффективных инвестиций в Малайзию, а также посещение XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". "С нетерпением ждем укрепления дружеских отношений и достижения результатов, которые принесут долгосрочные выгоды Малайзии и ее народу", - добавил политик. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
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россия, малайзия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, михаил мишустин, в мире
Россия, Малайзия, Москва, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом

Премьер Малайзии Ибрагим сообщил, что прибыл в Россию с официальным визитом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Россию с официальным визитом и ожидает завтрашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня днем ​​я благополучно прибыл в Москву, чтобы начать свой официальный визит в Российскую Федерацию, который продлится до этой пятницы. В ходе этого визита я проведу встречу на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным с целью укрепления дружбы между Малайзией и Россией и начала нового сотрудничества в различных стратегических областях", - написал политик в своих соцсетях.
Анвар Ибрагим добавил, что у него запланированы встречи с "несколькими ключевыми лидерами российской промышленности" для привлечения более эффективных инвестиций в Малайзию, а также посещение XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"С нетерпением ждем укрепления дружеских отношений и достижения результатов, которые принесут долгосрочные выгоды Малайзии и ее народу", - добавил политик.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
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