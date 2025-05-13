https://ria.ru/20250513/pravitelstvo-2016757176.html
Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников
Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников - РИА Новости, 13.05.2025
Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников
Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:28:00+03:00
2025-05-13T20:28:00+03:00
2025-05-13T20:28:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
кибербезопасность
киберзащита
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "В данный момент совместно с депутатами, Центральным банком и правоохранительными органами мы прорабатываем комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт. Наша цель – не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата. Так, во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия родителей. Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры на выпуск карт, но новыми правилами предлагается обязательное письменное одобрение законных представителей для всех операций в возрасте от 14 до 18 лет. Правительство также уже подготовило и внесло на рассмотрение депутатов законопроект об уголовной ответственности для участников дропперских схем. Мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы. Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания – до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ. В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам. Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.
https://ria.ru/20250513/mvd-2016721479.html
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технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, кибербезопасность, киберзащита, кибератака, кибермошенничество, кибератаки
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, Кибербезопасность, киберзащита, кибератака, кибермошенничество, Кибератаки
Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников
Григоренко: правительство прорабатывает комплекс мер против кибермошенничества
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"В данный момент совместно с депутатами, Центральным банком и правоохранительными органами мы прорабатываем комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт. Наша цель – не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата.
Так, во вторник Госдума
приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия родителей. Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры на выпуск карт, но новыми правилами предлагается обязательное письменное одобрение законных представителей для всех операций в возрасте от 14 до 18 лет.
Правительство также уже подготовило и внесло на рассмотрение депутатов законопроект об уголовной ответственности для участников дропперских схем. Мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы. Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания – до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ
.
В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.
Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.