https://ria.ru/20250513/pravitelstvo-2016757176.html

Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников

Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников - РИА Новости, 13.05.2025

Правительство работает над усилением защиты россиян от мошенников

Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:28:00+03:00

2025-05-13T20:28:00+03:00

2025-05-13T20:28:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

кибербезопасность

киберзащита

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ работает над усилением защиты граждан в цифровой среде: совместно с ЦБ, депутатами и правоохранительными органами прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "В данный момент совместно с депутатами, Центральным банком и правоохранительными органами мы прорабатываем комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт. Наша цель – не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата. Так, во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия родителей. Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры на выпуск карт, но новыми правилами предлагается обязательное письменное одобрение законных представителей для всех операций в возрасте от 14 до 18 лет. Правительство также уже подготовило и внесло на рассмотрение депутатов законопроект об уголовной ответственности для участников дропперских схем. Мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы. Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания – до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом РФ. В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам. Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.

https://ria.ru/20250513/mvd-2016721479.html

https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html

https://ria.ru/20250512/prigovor-2016459257.html

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технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, кибербезопасность, киберзащита, кибератака, кибермошенничество, кибератаки