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В России потушили 37 природных пожаров за сутки
В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 13.05.2025
В России потушили 37 природных пожаров за сутки
За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:08:00+03:00
2025-05-13T09:08:00+03:00
2025-05-13T11:09:00+03:00
происшествия
россия
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природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, <…> лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 152 гектара", — говорится в релизе. К полуночи 13 мая в стране действовали 93 лесных пожара. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 40 пожаров на площади 518,4 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 37 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 27 152 га