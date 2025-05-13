https://ria.ru/20250513/pozhary-2016618488.html

В России потушили 37 природных пожаров за сутки

В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 13.05.2025

В России потушили 37 природных пожаров за сутки

За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:08:00+03:00

2025-05-13T09:08:00+03:00

2025-05-13T11:09:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, <…> лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 152 гектара", — говорится в релизе. К полуночи 13 мая в стране действовали 93 лесных пожара. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 40 пожаров на площади 518,4 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"