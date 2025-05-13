Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 13.05.2025 (обновлено: 11:09 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/pozhary-2016618488.html
В России потушили 37 природных пожаров за сутки
В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 13.05.2025
В России потушили 37 природных пожаров за сутки
За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:08:00+03:00
2025-05-13T11:09:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/51/1552925150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7d5ab9e22269443be233938f13e7b10.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, &lt;…&gt; лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 152 гектара", — говорится в релизе. К полуночи 13 мая в стране действовали 93 лесных пожара. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 40 пожаров на площади 518,4 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/51/1552925150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd55bed5d5c9088e11ee0b40492ded65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 37 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 27 152 га

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДым от природного пожара
Дым от природного пожара - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Дым от природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки в России потушили 37 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, <…> лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 152 гектара", — говорится в релизе.
К полуночи 13 мая в стране действовали 93 лесных пожара. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 40 пожаров на площади 518,4 тысячи гектаров.
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в РоссииБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала