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В Москве вспыхнул пожар в жилом доме - РИА Новости, 13.05.2025
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17:37 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/pozhar-2016728778.html
В Москве вспыхнул пожар в жилом доме
В Москве вспыхнул пожар в жилом доме - РИА Новости, 13.05.2025
В Москве вспыхнул пожар в жилом доме
Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, перекинувшись на балконы второго и третьего этажей, в настоящее время огонь РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:37:00+03:00
2025-05-13T17:37:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, перекинувшись на балконы второго и третьего этажей, в настоящее время огонь потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. К спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Полбина, дом 20. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений - наблюдается открытое горение с 1 этажа 9-этажного жилого дома. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Происходило загорание в квартире на 1 этаже, на площади 15 квадратных метров, а также балконы второго и третьего этажей. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что хозяин квартиры покинул ее до прибытия пожарных, в тушении пожара принимали участие пять человек личного состава и три единицы техники. Подчеркивается, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве вспыхнул пожар в жилом доме

Пожар на первом этаже охватил расположенные выше балконы дома в Москве

© Фото : соцсетиПожар на балконе 1 этажа дома на улице Полбина в Москве
Пожар на балконе 1 этажа дома на улице Полбина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : соцсети
Пожар на балконе 1 этажа дома на улице Полбина в Москве
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, перекинувшись на балконы второго и третьего этажей, в настоящее время огонь потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
К спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Полбина, дом 20.
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"По прибытии пожарно-спасательных подразделений - наблюдается открытое горение с 1 этажа 9-этажного жилого дома. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Происходило загорание в квартире на 1 этаже, на площади 15 квадратных метров, а также балконы второго и третьего этажей. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хозяин квартиры покинул ее до прибытия пожарных, в тушении пожара принимали участие пять человек личного состава и три единицы техники. Подчеркивается, что пострадавших нет.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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