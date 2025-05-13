https://ria.ru/20250513/pozhar-2016694341.html

В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров

В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров - РИА Новости, 13.05.2025

В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров

Лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров удалось локализовать в пяти районах Забайкальского края, возгорания тушат при сильном ветре и отсутствии дождя, РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:27:00+03:00

2025-05-13T15:27:00+03:00

2025-05-13T15:27:00+03:00

природные пожары в россии

забайкальский край

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров удалось локализовать в пяти районах Забайкальского края, возгорания тушат при сильном ветре и отсутствии дождя, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. Ранее во вторник краевое минприроды сообщило, что пожар угрожает селу Яблоново, там наращивают лесопожарную группировку и технику, для создания защитной минерализованной полосы на место направлен бульдозер. "Остановлено распространение огня на площади более 117 тысяч гектаров в Читинском, Александрово-Заводском, Каларском, Тунгокоченском и Чернышевском округах", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняет сухая и ветренная погода. "В тяжелейших условиях ветровой нагрузки и отсутствия осадков порядка 1700 сотрудников лесопожарной службы продолжают вести борьбу с лесными пожарами. Для этих целей задействованы пожарные машины, бульдозеры, транспортные вездеходы, трактора гусеничные, колесные, тралы, тягачи. Поддержку с воздуха оказывает авиация", - добавили в минприроды региона. В понедельник сообщалось, что площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась до 485,7 тысячи гектаров, в регионе тушат 47 лесных возгораний. Во вторник власти сообщили, что в крае до 18 мая будут проходить молебны о дожде. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html

https://ria.ru/20250513/pozhar-2016682438.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

природные пожары в россии, забайкальский край, общество