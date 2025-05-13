https://ria.ru/20250513/pozhar-2016694341.html
В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров
В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров - РИА Новости, 13.05.2025
В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров
Лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров удалось локализовать в пяти районах Забайкальского края, возгорания тушат при сильном ветре и отсутствии дождя, РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:27:00+03:00
2025-05-13T15:27:00+03:00
2025-05-13T15:27:00+03:00
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров удалось локализовать в пяти районах Забайкальского края, возгорания тушат при сильном ветре и отсутствии дождя, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. Ранее во вторник краевое минприроды сообщило, что пожар угрожает селу Яблоново, там наращивают лесопожарную группировку и технику, для создания защитной минерализованной полосы на место направлен бульдозер. "Остановлено распространение огня на площади более 117 тысяч гектаров в Читинском, Александрово-Заводском, Каларском, Тунгокоченском и Чернышевском округах", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняет сухая и ветренная погода. "В тяжелейших условиях ветровой нагрузки и отсутствия осадков порядка 1700 сотрудников лесопожарной службы продолжают вести борьбу с лесными пожарами. Для этих целей задействованы пожарные машины, бульдозеры, транспортные вездеходы, трактора гусеничные, колесные, тралы, тягачи. Поддержку с воздуха оказывает авиация", - добавили в минприроды региона. В понедельник сообщалось, что площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась до 485,7 тысячи гектаров, в регионе тушат 47 лесных возгораний. Во вторник власти сообщили, что в крае до 18 мая будут проходить молебны о дожде. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html
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природные пожары в россии, забайкальский край, общество
Природные пожары в России, Забайкальский край, Общество
В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров
Лесной пожар, где огонь охватил более 117 тыс га в Забайкалье, локализовали
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров удалось локализовать в пяти районах Забайкальского края, возгорания тушат при сильном ветре и отсутствии дождя, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.
Ранее во вторник краевое минприроды сообщило, что пожар угрожает селу Яблоново, там наращивают лесопожарную группировку и технику, для создания защитной минерализованной полосы на место направлен бульдозер.
"Остановлено распространение огня на площади более 117 тысяч гектаров в Читинском, Александрово-Заводском, Каларском, Тунгокоченском и Чернышевском округах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняет сухая и ветренная погода.
"В тяжелейших условиях ветровой нагрузки и отсутствия осадков порядка 1700 сотрудников лесопожарной службы продолжают вести борьбу с лесными пожарами. Для этих целей задействованы пожарные машины, бульдозеры, транспортные вездеходы, трактора гусеничные, колесные, тралы, тягачи. Поддержку с воздуха оказывает авиация", - добавили в минприроды региона.
В понедельник сообщалось, что площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась до 485,7 тысячи гектаров, в регионе тушат 47 лесных возгораний. Во вторник власти сообщили, что в крае до 18 мая будут проходить молебны о дожде.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.