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Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 576 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 576 тысяч гектаров - РИА Новости, 13.05.2025
Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 576 тысяч гектаров
Общая площадь действующих на территории Забайкальского края 45 лесных пожаров превысила 576 тысяч гектаров, принимаются меры по наращиванию группировок... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:22:00+03:00
2025-05-13T15:22:00+03:00
2025-05-13T15:22:00+03:00
забайкальский край
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Общая площадь действующих на территории Забайкальского края 45 лесных пожаров превысила 576 тысяч гектаров, принимаются меры по наращиванию группировок спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В понедельник, по данным краевого правительства, в регионе было 47 пожаров на площади 485,7 тысячи гектаров. "На сегодняшний день на территории Забайкальского края действует 45 лесных пожаров на площади более 576 тысяч гектаров, из них семь пожаров локализованы на площади более 117 тысяч гектаров", - говорится в сообщении МЧС РФ. Ведомство отмечает, что для защиты населенных пунктов от огня проводится своевременное маневрирование силами и средствами, принимаются все необходимые меры для наращивания и перемещения группировок. "На особом контроле лесопожарная обстановка на территории Читинского муниципального округа, где площадь пожара составляет более 31 тысячи гектаров", - подчеркивает МЧС России. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, общество
Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Общество
Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 576 тысяч гектаров
МЧС РФ: площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 576 тыс га
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Общая площадь действующих на территории Забайкальского края 45 лесных пожаров превысила 576 тысяч гектаров, принимаются меры по наращиванию группировок спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В понедельник, по данным краевого правительства, в регионе было 47 пожаров на площади 485,7 тысячи гектаров.
"На сегодняшний день на территории Забайкальского края
действует 45 лесных пожаров на площади более 576 тысяч гектаров, из них семь пожаров локализованы на площади более 117 тысяч гектаров", - говорится в сообщении МЧС РФ
.
Ведомство отмечает, что для защиты населенных пунктов от огня проводится своевременное маневрирование силами и средствами, принимаются все необходимые меры для наращивания и перемещения группировок.
"На особом контроле лесопожарная обстановка на территории Читинского муниципального округа, где площадь пожара составляет более 31 тысячи гектаров", - подчеркивает МЧС России.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.