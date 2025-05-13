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В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане - РИА Новости, 13.05.2025
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09:00 13.05.2025
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В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане
В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане - РИА Новости, 13.05.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане
Загорелась чайхана на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:00:00+03:00
2025-05-13T09:00:00+03:00
происшествия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Загорелась чайхана на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ, "Поступило сообщение о пожаре в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри здания чайханы на 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 25 человек и 5 единиц техники.
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солнечногорск
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происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане

Загорелась чайхана на строительном рынке в Подмосковье на 400 квадратных метрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Загорелась чайхана на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ,
"Поступило сообщение о пожаре в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри здания чайханы на 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекаются 25 человек и 5 единиц техники.
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ПроисшествияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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