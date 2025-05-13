https://ria.ru/20250513/pozhar-2016617615.html

В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане

В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане - РИА Новости, 13.05.2025

В Подмосковье вспыхнул пожар в чайхане

Загорелась чайхана на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:00:00+03:00

2025-05-13T09:00:00+03:00

2025-05-13T09:00:00+03:00

происшествия

солнечногорск

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Загорелась чайхана на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ, "Поступило сообщение о пожаре в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри здания чайханы на 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 25 человек и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20250512/pozhar-2016478723.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)