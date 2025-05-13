https://ria.ru/20250513/potok-2016662765.html
Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй
Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй - РИА Новости, 13.05.2025
Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй
Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, вернулась к своим воинским обязанностям, рассказал... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:09:00+03:00
2025-05-13T13:09:00+03:00
2025-05-13T13:09:00+03:00
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апти алаудинов
безопасность
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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, вернулась к своим воинским обязанностям, рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции "Поток", они уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма", - рассказал журналистам командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он добавил, что длительное нахождения в трубе спровоцировало отравления. "Потому что длительный срок, 6 суток, (бойцы - ред.) находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ. И за счет химических брожений получилось так, что эти бойцы получили разной степени тяжести отравления", - добавил Алаудинов. В начале мая командир спецназа "Ахмат" сообщал РИА Новости, что попавшие в госпиталь после операции "Поток" возвращаются в строй, подчеркнув, что все они героические патриоты.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апти алаудинов, безопасность, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ
Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй
Алаудинов: большинство участников операции "Поток" в Судже вернулись в строй
КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, вернулась к своим воинским обязанностям, рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
"Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции "Поток", они уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма", - рассказал журналистам командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов
.
Он добавил, что длительное нахождения в трубе спровоцировало отравления.
"Потому что длительный срок, 6 суток, (бойцы - ред.) находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ. И за счет химических брожений получилось так, что эти бойцы получили разной степени тяжести отравления", - добавил Алаудинов.
В начале мая командир спецназа "Ахмат" сообщал РИА Новости, что попавшие в госпиталь после операции "Поток" возвращаются в строй, подчеркнув, что все они героические патриоты.