https://ria.ru/20250513/potok-2016662765.html

Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй

Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй - РИА Новости, 13.05.2025

Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась в строй

Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, вернулась к своим воинским обязанностям, рассказал... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:09:00+03:00

2025-05-13T13:09:00+03:00

2025-05-13T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

апти алаудинов

безопасность

курская область

вооруженные силы рф

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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи, вернулась к своим воинским обязанностям, рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции "Поток", они уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма", - рассказал журналистам командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он добавил, что длительное нахождения в трубе спровоцировало отравления. "Потому что длительный срок, 6 суток, (бойцы - ред.) находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ. И за счет химических брожений получилось так, что эти бойцы получили разной степени тяжести отравления", - добавил Алаудинов. В начале мая командир спецназа "Ахмат" сообщал РИА Новости, что попавшие в госпиталь после операции "Поток" возвращаются в строй, подчеркнув, что все они героические патриоты.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

апти алаудинов, безопасность, курская область, вооруженные силы рф