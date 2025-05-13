https://ria.ru/20250513/pomoschniki-2016602779.html

Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, пишут СМИ

Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2025

Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, пишут СМИ

Помощники экс-президента США Джо Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, из-за чего многие из них и не догадывались о степени умственной деградации РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:05:00+03:00

2025-05-13T05:05:00+03:00

2025-05-13T05:05:00+03:00

в мире

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джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Помощники экс-президента США Джо Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, из-за чего многие из них и не догадывались о степени умственной деградации бывшего американского лидера, сообщает газета Guardian со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова", которая оказалась в распоряжении издания. "Неназванный высокопоставленный помощник (Байдена - ред.), покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что "они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени (умственной - ред.) деградации, начавшейся в 2023 году", - пишет газета. По данным издания, в книге говорится, что уже с 2022 года Байден все чаще терял мысль в речи и забывал имена своих главных помощников. Когда у экс-президента не получалось произнести двухминутное видеообращение без запинок, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы потом монтаж был не так заметен. По мнению бывшего советника кампании экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис Дэвида Плуффа, Байден слишком долго тянул с выходом из президентской гонки, из-за чего в конечном счете демократы оказались в критической ситуации. По выражению другого крупного стратега Демократической партии, решение экс-президента участвовать в гонке за высший пост в стране было "мерзостью". Байден 16 апреля выступил с первой речью на публике после своего ухода с поста президента - на мероприятии защитников прав инвалидов в Чикаго. После этого члены Демократической партии США выразили желание, чтобы экс-президент и его супруга Джилл ограничили себя в публичных выступлениях, держались подальше от зрителей и не портили имидж партии на фоне стойкого уровня гнева или безразличия к бывшему лидеру страны среди демократов, сообщало издание Hill. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Дональд Трамп), несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

https://ria.ru/20241225/bayden-1991121070.html

https://ria.ru/20250116/podushka-1994020376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, камала харрис