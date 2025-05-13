Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, пишут СМИ
Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Помощники экс-президента США Джо Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, из-за чего многие из них и не догадывались о степени умственной деградации бывшего американского лидера, сообщает газета Guardian со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова", которая оказалась в распоряжении издания.
"Неназванный высокопоставленный помощник (Байдена - ред.), покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что "они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени (умственной - ред.) деградации, начавшейся в 2023 году", - пишет газета.
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По данным издания, в книге говорится, что уже с 2022 года Байден все чаще терял мысль в речи и забывал имена своих главных помощников. Когда у экс-президента не получалось произнести двухминутное видеообращение без запинок, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы потом монтаж был не так заметен.
По мнению бывшего советника кампании экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис Дэвида Плуффа, Байден слишком долго тянул с выходом из президентской гонки, из-за чего в конечном счете демократы оказались в критической ситуации. По выражению другого крупного стратега Демократической партии, решение экс-президента участвовать в гонке за высший пост в стране было "мерзостью".
Байден 16 апреля выступил с первой речью на публике после своего ухода с поста президента - на мероприятии защитников прав инвалидов в Чикаго. После этого члены Демократической партии США выразили желание, чтобы экс-президент и его супруга Джилл ограничили себя в публичных выступлениях, держались подальше от зрителей и не портили имидж партии на фоне стойкого уровня гнева или безразличия к бывшему лидеру страны среди демократов, сообщало издание Hill.
Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Дональд Трамп), несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты.
В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.