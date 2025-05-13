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Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР
Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР - РИА Новости, 13.05.2025
Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР
Новгородцы доставили квадрокоптеры, бензогенераторы, продукты военнослужащим-землякам, которые находятся в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:59:00+03:00
2025-05-13T13:59:00+03:00
2025-05-13T13:59:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Новгородцы доставили квадрокоптеры, бензогенераторы, продукты военнослужащим-землякам, которые находятся в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. "Груз включает в себя квадрокоптеры, бензогенераторы, дождевики, продукты питания, радиостанции, а также металлический профиль, необходимый для ремонта и модернизации военной техники. Кроме того, новгородским военнослужащим были доставлены открытки от школьников региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что в формирование гуманитарного конвоя внесли свой вклад правительство области, администрации муниципальных округов, а также региональный комитет охотничьего хозяйства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Надежные люди, Луганская Народная Республика
Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР
Новгородские власти доставили в ЛНР квадрокоптеры, бензогенераторы и продукты
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Новгородцы доставили квадрокоптеры, бензогенераторы, продукты военнослужащим-землякам, которые находятся в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Груз включает в себя квадрокоптеры, бензогенераторы, дождевики, продукты питания, радиостанции, а также металлический профиль, необходимый для ремонта и модернизации военной техники. Кроме того, новгородским военнослужащим были доставлены открытки от школьников региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в формирование гуманитарного конвоя внесли свой вклад правительство области, администрации муниципальных округов, а также региональный комитет охотничьего хозяйства.