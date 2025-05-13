https://ria.ru/20250513/pomosch-2016672076.html

Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР

Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР - РИА Новости, 13.05.2025

Новгородцы доставили дроны, бензогенераторы и продукты военным в ЛНР

Новгородцы доставили квадрокоптеры, бензогенераторы, продукты военнослужащим-землякам, которые находятся в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:59:00+03:00

2025-05-13T13:59:00+03:00

2025-05-13T13:59:00+03:00

надежные люди

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016669636_17:0:1256:697_1920x0_80_0_0_38d19c681e3fd1ed2120160919641684.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Новгородцы доставили квадрокоптеры, бензогенераторы, продукты военнослужащим-землякам, которые находятся в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. "Груз включает в себя квадрокоптеры, бензогенераторы, дождевики, продукты питания, радиостанции, а также металлический профиль, необходимый для ремонта и модернизации военной техники. Кроме того, новгородским военнослужащим были доставлены открытки от школьников региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что в формирование гуманитарного конвоя внесли свой вклад правительство области, администрации муниципальных округов, а также региональный комитет охотничьего хозяйства.

https://ria.ru/20250407/dom-2009891953.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика