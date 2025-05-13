https://ria.ru/20250513/polsha-2016760799.html

Минобороны Польши заявило, что не отправит войска на Украину

Минобороны Польши заявило, что не отправит войска на Украину - РИА Новости, 13.05.2025

Минобороны Польши заявило, что не отправит войска на Украину

Польша не планирует отправлять солдат на Украину, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью PAP, когда его спросили о заявлении... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:44:00+03:00

2025-05-13T20:44:00+03:00

2025-05-13T20:44:00+03:00

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министерство обороны польши

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ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Польша не планирует отправлять солдат на Украину, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью PAP, когда его спросили о заявлении американского спецпосланника Кита Келлога относительно отправки польских солдат для участия в миссии по стабилизации на Украине. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Келлог сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. "Наша позиция ясна - Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину", - подчеркнул Косиняк-Камыш. "С самого начала мы указывали на свою роль как центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии", - добавил он. Как заверил польский министр, союзники Польши, встречающиеся на разных уровнях в рамках "коалиции желающих" поддержки Украины, "прекрасно понимают, какую роль должна играть Польша". "Эта роль замечается и ценится союзниками", — заявил глава Минобороны. На вопрос о том, может ли такая форма заявления американского чиновника стать косвенным давлением на Польшу, глава Минобороны это отрицал. "Ни я, ни глава МИД Радослав Сикорский и другие не получали никаких предложений по этому вопросу", — заявил он. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588530.html

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в мире, украина, польша, владислав косиняк-камыш , кит келлог, министерство обороны польши