Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
"Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями", - сказал Браун, комментируя польско-российские отношения во время предвыборных дебатов.
При этом он напомнил другому кандидату в президенты – Каролю Навроцкрому, представляющему партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, что тот недавно призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией и одновременно желает вернуть в Польшу обломки самолета Ту-154, в результате крушения которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.
"Как вы тогда хотите вернуть обломки "Туполева"? Или правда о Смоленске вам уже не по сердцу?" - сказал Браун.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.