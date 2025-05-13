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Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 13.05.2025
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00:17 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:17:00+03:00
2025-05-13T00:17:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
гжегож браун
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. "Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями", - сказал Браун, комментируя польско-российские отношения во время предвыборных дебатов. При этом он напомнил другому кандидату в президенты – Каролю Навроцкрому, представляющему партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, что тот недавно призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией и одновременно желает вернуть в Польшу обломки самолета Ту-154, в результате крушения которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. "Как вы тогда хотите вернуть обломки "Туполева"? Или правда о Смоленске вам уже не по сердцу?" - сказал Браун. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588530.html
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в мире, польша, россия, варшава, гжегож браун, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Варшава, Гжегож Браун, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией

Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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12 апреля, 01:01
"Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями", - сказал Браун, комментируя польско-российские отношения во время предвыборных дебатов.
При этом он напомнил другому кандидату в президенты – Каролю Навроцкрому, представляющему партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, что тот недавно призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией и одновременно желает вернуть в Польшу обломки самолета Ту-154, в результате крушения которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.
"Как вы тогда хотите вернуть обломки "Туполева"? Или правда о Смоленске вам уже не по сердцу?" - сказал Браун.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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В миреПольшаРоссияВаршаваГжегож БраунАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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