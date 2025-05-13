https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html

Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией

Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 13.05.2025

Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:17:00+03:00

2025-05-13T00:17:00+03:00

2025-05-13T00:17:00+03:00

в мире

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варшава

гжегож браун

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. "Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями", - сказал Браун, комментируя польско-российские отношения во время предвыборных дебатов. При этом он напомнил другому кандидату в президенты – Каролю Навроцкрому, представляющему партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, что тот недавно призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией и одновременно желает вернуть в Польшу обломки самолета Ту-154, в результате крушения которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. "Как вы тогда хотите вернуть обломки "Туполева"? Или правда о Смоленске вам уже не по сердцу?" - сказал Браун. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, варшава, гжегож браун, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость