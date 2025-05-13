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Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис - РИА Новости, 13.05.2025
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06:16 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/politika-2016606805.html
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис - РИА Новости, 13.05.2025
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис
Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:16:00+03:00
2025-05-13T06:16:00+03:00
в мире
китай
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бразилия
ван и (политик)
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владимир зеленский
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР. В понедельник в Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и главы МИД Бразилии Мауру Виейры. В переговорах также принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим. "Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса", - сообщает во вторник МИД КНР. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016598257.html
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в мире, китай, россия, бразилия, ван и (политик), владимир путин, владимир зеленский
В мире, Китай, Россия, Бразилия, Ван И (политик), Владимир Путин, Владимир Зеленский
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис

Главы МИД Китая и Бразилии поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР.
В понедельник в Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и главы МИД Бразилии Мауру Виейры. В переговорах также принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим.
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Вчера, 03:40
"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса", - сообщает во вторник МИД КНР.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
12 мая, 10:17
 
В миреКитайРоссияБразилияВан И (политик)Владимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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