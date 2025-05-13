Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис
Главы МИД Китая и Бразилии поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР.
В понедельник в Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и главы МИД Бразилии Мауру Виейры. В переговорах также принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим.
"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса", - сообщает во вторник МИД КНР.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.