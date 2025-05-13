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Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы" - РИА Новости, 13.05.2025
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08:02 13.05.2025
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Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы" - РИА Новости, 13.05.2025
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"
Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы",... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:02:00+03:00
2025-05-13T08:02:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице завершился фестиваль "Московская весна Победы". На его площадках с 1 до 11 мая работали "Домики добра" проекта "Москва помогает". Горожане приносили подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов России и животных из приютов на приграничных территориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что участникам специальной военной операции гости фестивалей передали мужские наборы по уходу и одежду, детям, проживающим в новых регионах, - игрушки и школьные принадлежности, а животным из приютов - корм и пеленки.
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общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"

Более трех тысяч подарков для военных СВО собрали на "Московской весне Победы"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице завершился фестиваль "Московская весна Победы". На его площадках с 1 до 11 мая работали "Домики добра" проекта "Москва помогает". Горожане приносили подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов России и животных из приютов на приграничных территориях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участникам специальной военной операции гости фестивалей передали мужские наборы по уходу и одежду, детям, проживающим в новых регионах, - игрушки и школьные принадлежности, а животным из приютов - корм и пеленки.
Системы РЭБ и рации от депутатов парламента КБР для участников СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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