https://ria.ru/20250513/podarki-2016611986.html

Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"

Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы" - РИА Новости, 13.05.2025

Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"

Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы",... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:02:00+03:00

2025-05-13T08:02:00+03:00

2025-05-13T08:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице завершился фестиваль "Московская весна Победы". На его площадках с 1 до 11 мая работали "Домики добра" проекта "Москва помогает". Горожане приносили подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов России и животных из приютов на приграничных территориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что участникам специальной военной операции гости фестивалей передали мужские наборы по уходу и одежду, детям, проживающим в новых регионах, - игрушки и школьные принадлежности, а животным из приютов - корм и пеленки.

https://ria.ru/20250512/svo-2016549340.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне