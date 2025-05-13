https://ria.ru/20250513/podarki-2016611986.html
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы" - РИА Новости, 13.05.2025
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"
Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы",... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:02:00+03:00
2025-05-13T08:02:00+03:00
2025-05-13T08:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011989469_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_37f2abd2ae9a1d9d346d44ce3f81a649.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч подарков для военных СВО, детей из новых регионов и животных из приютов на приграничных территориях собрали на "Московской весне Победы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице завершился фестиваль "Московская весна Победы". На его площадках с 1 до 11 мая работали "Домики добра" проекта "Москва помогает". Горожане приносили подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов России и животных из приютов на приграничных территориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что участникам специальной военной операции гости фестивалей передали мужские наборы по уходу и одежду, детям, проживающим в новых регионах, - игрушки и школьные принадлежности, а животным из приютов - корм и пеленки.
https://ria.ru/20250512/svo-2016549340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011989469_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d31ddff1b9def009dd52b6b01f3e45ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более трех тысяч подарков собрали на "Московской весне Победы"
Более трех тысяч подарков для военных СВО собрали на "Московской весне Победы"