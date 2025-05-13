https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html

Послесловие ко Дню Победы

Послесловие ко Дню Победы - РИА Новости, 13.05.2025

Послесловие ко Дню Победы

Восьмидесятилетие Победы не могло не возбудить ненависти в европейских элитах. Впрочем, она существовала всегда, и еще маршал Г. К. Жуков предупреждал, что... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T12:43:00+03:00

аналитика

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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Восьмидесятилетие Победы не могло не возбудить ненависти в европейских элитах. Впрочем, она существовала всегда, и еще маршал Г. К. Жуков предупреждал, что Запад нам никогда не простит нашей Победы. Собственно, нам не простили и победу над Наполеоном: именно к ней восходит дошедшая до абсурда и полного саморазоблачения политика сдерживания России. Нацистская агрессия, в которую вложились Лондон, Париж и Вашингтон своей политикой "умиротворения" Гитлера и германский бизнес, который теперь вдруг решил покаяться (заявление "Адидас", "Фольксваген" и еще порядка полусотни компаний), была лишь еще одним эпизодом насильственного объединения Европы.Эта мечта правящих элит не умерла в 1945 году. Об этом свидетельствовало не только создание евроатлантической НАТО, но и, как это до боли очевидно сейчас, европейского интеграционного проекта — начиная с Общего рынка и заканчивая Евросоюзом. Не мытьем, так катаньем истеблишмент хочет всех загнать в одну наднациональную казарму, очистить всех европейцев от их истории и их идентичности. В этом и заключается тоталитарное нутро либерализма — всех уравнять по наименьшему общему знаменателю, дабы можно было управлять послушным стадом по Оруэллу.И тут прослеживается общая логика и даже выдерживаются одни и те же сроки. Сначала реабилитировали исконный, образца кануна Великой американской депрессии капитализм, который не может не воспроизводить неравенство. В этом смысл неолиберальной экономической политики в формате рейганомики-тэтчеризма, восторжествовавшей на рубеже 80-х годов. С окончанием холодной войны, из которой СССР попросту вышел, и распадом самого Советского Союза взялись за реабилитацию — исподволь — самого нацизма. При том что, как это понятно сейчас, капитализм и нацизм органически связаны.Действовали по схеме "двух тоталитаризмов": одного якобы преодоленного (Гитлер), а другого — пережившего Вторую мировую (Сталин). Под аккомпанемент искусственно развязанного украинского кризиса дошли до принятия соответствующих резолюций в Европарламенте. С головой весь этот проект выдает нацификация Украины, отсылающая к изначальному нацизму. Но также "отмена" всего русского и исключение русских из своего правочеловеческого нарратива — никаких прав даже на свой язык и культурную автономию за половиной граждан бывшей Советской Украины не признается, причем вопреки собственным "европейским ценностям".О стремлении элит переписать всю историю XX века и начать все с нуля еще в 90-е писал Жан Бодрийяр. Мешает, как всегда, в европейской истории, само существование России. Не за то ли, что мы унаследовали и преобразили все лучшее в европейской культуре, включая гуманистические традиции Просвещения?Бывшая австрийская министр иностранных дел Карин Кнайсль, нашедшая убежище в России, уже в наши дни пишет о том, что "с весны 2022 года истерзанная ура-патриотизмом, (собственными) санкциями и обнищанием Европа сама себе копает могилу". В который раз, если начинать с Религиозных войн! И надо ли тогда нам вновь спасать Европу от самой себя, благо на этот раз мы в состоянии предотвратить реальную — не только на уровне идентичности и истории, но и военную — агрессию Европы против нас? Вся якобы общеевропейская архитектура, включая Совет Европы, из которого мы вышли, и ОБСЕ, заряжена на сдерживание России, и она рухнет, потеряет всякий смысл без нашего участия.Верный признак тоталитарного виража Европы — это торжество цензуры, тотальное стремление оградить свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, которые еще допускались десять лет назад. По сути, создать закрытое общество, о чем недавно упоминал вице-президент США Дж. Д. Вэнс, реагируя на перспективу запрета "Альтернативы для Германии".Приведу мнение поэта Георгия Адамовича, которого нельзя заподозрить в симпатиях к Сталину. Он на собственном опыте гитлеризма во Франции писал о разнице между советским коммунизмом и нацизмом. Прежде всего "победа была воспринята как избавление от беспримерного, небывалого еще в истории ужаса и варварства". И если применительно к СССР речь шла об "искажении некоего социального идеала", то иначе обстоит дело с нацизмом: "С нацизмом, наоборот, все просто как дважды два: в нем ничего не было искажено, мы его видели в его истинных, пусть и незавершенных, формах, и если бы Гитлер довел свой "идеал" до полного осуществления, то весь мир превратился бы в одну огромную казарму, все евреи оказались бы сожжены в печках, все славяне обращены в безгласное и мало-помалу безграмотное рабство, все христианские церкви закрыты, и обожествлен был бы некий "белокурый зверь", полный беспредельного презрения ко всему, что было создано, продумано и выстрадано человечеством до него".Остается только добавить, что многие в Европе, включая всю немецкую профессуру (тот же Мартин Хайдеггер проходил денацификацию во Франции), неплохо жили под нацистами, как и в свое время под Наполеоном. Подавляющее большинство нацистских госслужащих были реабилитированы, если не сразу, то некоторое время спустя. Не потому ли и "Альтернатива для Германии" имеет корни в бывшей ГДР, которую Западная Германия так и не смогла до конца "переварить"? Одним словом, никакой исторической вины, а только огромный опыт, который вновь востребован в европейской политике.

https://ria.ru/20250511/putin-2016277832.html

https://ria.ru/20250510/peskov-2016229152.html

https://ria.ru/20250506/lavrov-2015235426.html

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аналитика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы