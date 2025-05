https://ria.ru/20250513/plany-2016539913.html

"Не входил в наши планы". Ватикан внезапно опрокинул геополитический стол

"Не входил в наши планы". Ватикан внезапно опрокинул геополитический стол - РИА Новости, 13.05.2025

"Не входил в наши планы". Ватикан внезапно опрокинул геополитический стол

С избранием нового папы из США возник непраздный вопрос: кто теперь управляет католической церковью — сторонник или противник Дональда Трампа. Говорят, сор из... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:03:00+03:00

религия

ватикан

сша

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

чикаго

пьетро паролин

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_0:33:2031:1175_1920x0_80_0_0_b69df187925927f82dcb1c708ef0759f.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. С избранием нового папы из США возник непраздный вопрос: кто теперь управляет католической церковью — сторонник или противник Дональда Трампа. Говорят, сор из избы не выносят. Но не все в граде святого Петра чтут эту традицию."Знаем, кто нам нужен"Пока новоиспеченный понтифик Лев XIV принимает поздравления от лидеров мировых держав, кое-кто из его коллег решился рассказать миру, что же творилось за закрытыми дверями Сикстинской капеллы.Шаг более чем отчаянный: перед началом конклава буквально все — от обслуживающего персонала до кардиналов-выборщиков — приносят клятву о неразглашении под угрозой анафемы. Это означает, что каждый до конца жизни не имеет права ни слова говорить о процедуре голосования.А тут издание Politico выпустило сенсационный материал — разговор с кардиналом, участвовавшим, по-видимому, в конклаве 2025 года. Естественно, собеседник пожелал остаться анонимным.Он, в частности, рассказал, что изначально священнослужители "не хотели" избирать папу из мировой сверхдержавы. Да, все дни перед голосованием в шорт-листах предполагаемых претендентов упоминались имена из США. Было, правда, одно слабое место — погрязшая в педофильских скандалах местная церковь.Журналисты в основном делали ставки на старую гвардию в лице маститых дипломатов — итальянских кардиналов Пьетро Паролина (госсекретаря Ватикана, второго по статусу после понтифика) и Маттео Дзуппи (спецпосланника папы на Украине).Не меньший приоритет отдавали и "экзотическим" кандидатам — из Африки и Азии. В конце концов, сказал же покойный папа Франциск про последнюю: "За ней будущее церкви". Но загад не бывает богат.В итоге на балкон собора Святого Петра вышел уроженец Чикаго кардинал Роберт Фрэнсис Превост. Незадолго до начала выборов кардинал Грегорио Роса Чавес из Сальвадора предсказал: "Конклав будет коротким. Мы ясно представляем, какого папу хочет видеть церковь".Так что же, среди выборщиков победило крыло американистов? Или в процедуру избрания вмешалась невидимая рука президента Дональда Трампа? Об этом, к слову, лидера США напрямую спросила журналист ABC News Марта Раддац.На что получила ответ: "Этот вопрос вырвался из вашего помешанного на Трампе ума"."Это явный знак"Так или иначе, "американский католицизм сейчас на подъеме", констатирует The New York Times. Вице-президент Джей Ди Вэнс недавно перешел в лоно католической церкви, экс-президент Джо Байден — первый президент-католик со времен Джона Кеннеди.И вишенка на торте — папа-американец. Да, это не бывший архиепископ Сент-Луиса Рэймонд Берк — ярый поборник традиций, жесткий критик абортов и разводов. Но все же "свой". Лев XIV, как теперь именует себя кардинал Превост, в целом не поддерживает либерализацию церкви: выступает против женского священства и однополых браков.Выходит, не зря по Сети гуляла сгенерированная ИИ картинка, где Дональд Трамп восседает на троне в папских одеяниях. С таким союзником можно смело наводить мосты по обе стороны Атлантики.Отнюдь. По словам анонимного источника из Ватикана, на конклаве кардиналы сделали выбор в пользу того, кто мог бы выступить именно в качестве "противовеса импульсивному президенту США".Один из главных водоразделов — отношение к мигрантам. В свою бытность епископом перуанского Чиклайо Превост неоднократно критиковал миграционную политику американского лидера. На фоне указов о принудительной депортации мигрантов и прекращения финансирования католических центров помощи беженцам папа Лев — "за мигрантов, за беженцев, за права человека".Два года назад на пресс-конференции в Ватикане он заявил: "Наша задача — расширить наши своды и дать всем понять, что им (мигрантам. — Прим. ред.) рады внутри церкви"."Он, безусловно, — проблема для Трампа, поскольку занял очень серьезную позицию и представляет ту Америку, которую президент ненавидит, — говорящую на испанском языке", — пояснил в беседе с журналистами итальянский церковный историк Альберто Меллони.А использование испанского и итальянского в первом обращении к пастве — явно преднамеренный жест со стороны Льва XIV, полагает немецкий кардинал Вальтер Каспер, участвовавший в предконклавных совещаниях.Так что теперь "есть две Америки", констатирует итальянская La Stampa: "Выбери кардиналы анти-Трампа — это был бы удар топора. А то, что они сделали, — удар шпагой".Сетевой тролль ВэнсаРаскаляет почву под ногами двух лидеров и скандал вокруг интернет-имиджа нового папы. Анонимные "доброжелатели" прошерстили аккаунт в соцсетях, который якобы принадлежит Льву XIV.На ней — два репоста. Первый — статьи с жесткой критикой Вэнса за его вольную интерпретацию веры. Второй — колонка из либеральной National Catholic Reporter с заголовком "Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим", касающаяся строгих взглядов вице-президента на иммиграционную политику.Любопытные решили проверить гражданскую активность нового папы. Оказалось, человек с его именем и датой рождения был зарегистрирован на избирательном участке в пригороде Чикаго. И голосовал на всеобщих выборах 2012, 2014, 2018 и 2024 годов.Более того, он также принимал участие в праймериз. И что интересно — от Республиканской партии."Мы не против вас"Избрание Роберта Превоста могло преследовать и другую — более глобальную — цель. В последние годы в католической церкви США наблюдается явное разделение на два враждующих лагеря: жестких прогрессистов и традиционалистов.Последние, разумеется, с энтузиазмом подхватили лозунг Трампа "Make America great again". Кроме того, утверждали, что папа Франциск делает все возможное, чтобы маргинализировать их. "В таком случае не стоит ли американскому духовенству окончательно порвать со Святым престолом?" — заявляли консерваторы.В Римской курии (главном административном органе Ватикана) прекрасно понимают: без США католической церкви нет. А потому, заключает кардинал-инсайдер из Ватикана, остановили выбор на том, кто сможет удержать вожжи и способствовать преодолению этого конфликта."Он (Лев XIV. — Прим. ред.), более открытый и прогрессивный американец из Чикаго, несомненно, окажет влияние на американскую церковь", — отмечает анонимный собеседник.Действия понтифика, продолжает он, — планы переехать в роскошный Апостольский дворец, надетая при первом появлении дорогая моццетта (накидка) — свидетельство того, что новый папа готов примириться с традиционалистами, он говорит: "Мы не против вас".Для сравнения: иезуит Франциск впервые появился на публике, надев лишь белую сутану. Почти сразу отказался от апартаментов в Апостольском дворце, дорогого автомобиля и прочей роскоши. Иными словами, нарушал привычный церемониал, чем немало раздражал придворных Ватикана.Оптимальный вариантНовый же папа, по мнению профессора теологии католического колледжа Пасадены Эдварда Фезера, с одной стороны, имеет прогрессивный уклон, с другой — производит впечатление "достаточно разумного человека, который мог бы отменить некоторые проблемные решения предшественника".К слову, Превост уже успел встретиться с земляком-ультраконсерватором — вышеупомянутым кардиналом Берком. Визит расценили как явный реверанс в сторону крыла традиционалистов.Но только не светские крайне правые. Для негласной советницы лидера США, активистки Лоры Лумер, избрание Превоста — "сторонника открытых дверей" и продолжателя дела "папы-марксиста Франциска" — стало "отвратительным".Экс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон и вовсе заявил, что это "худший выбор католиков": засевшие в Римской курии глобалисты намеренно голосовали против "старого босса".Что же до самых близких папе людей, то родной брат Льва XIV Джон Джозеф уверен: его понтификат пройдет без крайностей, "но и молчать он долго не будет, если есть что сказать". "Срединный политик" — оптимальный вариант для католической церкви в нынешнее непростое время.

https://ria.ru/20250508/papa-2015882969.html

ватикан

сша

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, сша, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), чикаго, пьетро паролин, аналитика - религия и мировоззрение