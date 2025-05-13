"Не входил в наши планы". Ватикан внезапно опрокинул геополитический стол
Politico: кардиналы не планировали выбирать Роберта Превоста папой римским
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. С избранием нового папы из США возник непраздный вопрос: кто теперь управляет католической церковью — сторонник или противник Дональда Трампа. Говорят, сор из избы не выносят. Но не все в граде святого Петра чтут эту традицию.
"Знаем, кто нам нужен"
Пока новоиспеченный понтифик Лев XIV принимает поздравления от лидеров мировых держав, кое-кто из его коллег решился рассказать миру, что же творилось за закрытыми дверями Сикстинской капеллы.
Шаг более чем отчаянный: перед началом конклава буквально все — от обслуживающего персонала до кардиналов-выборщиков — приносят клятву о неразглашении под угрозой анафемы. Это означает, что каждый до конца жизни не имеет права ни слова говорить о процедуре голосования.
А тут издание Politico выпустило сенсационный материал — разговор с кардиналом, участвовавшим, по-видимому, в конклаве 2025 года. Естественно, собеседник пожелал остаться анонимным.
Он, в частности, рассказал, что изначально священнослужители "не хотели" избирать папу из мировой сверхдержавы. Да, все дни перед голосованием в шорт-листах предполагаемых претендентов упоминались имена из США. Было, правда, одно слабое место — погрязшая в педофильских скандалах местная церковь.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV
В итоге на балкон собора Святого Петра вышел уроженец Чикаго кардинал Роберт Фрэнсис Превост. Незадолго до начала выборов кардинал Грегорио Роса Чавес из Сальвадора предсказал: "Конклав будет коротким. Мы ясно представляем, какого папу хочет видеть церковь".
Так что же, среди выборщиков победило крыло американистов? Или в процедуру избрания вмешалась невидимая рука президента Дональда Трампа? Об этом, к слову, лидера США напрямую спросила журналист ABC News Марта Раддац.
© AP Photo / Alessandra TarantinoТрансляция первого заседания конклава, на котором будет избран новый папа римский в Сикстинской капелле в Ватикане
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Трансляция первого заседания конклава, на котором будет избран новый папа римский в Сикстинской капелле в Ватикане
На что получила ответ: "Этот вопрос вырвался из вашего помешанного на Трампе ума".
"Это явный знак"
Так или иначе, "американский католицизм сейчас на подъеме", констатирует The New York Times. Вице-президент Джей Ди Вэнс недавно перешел в лоно католической церкви, экс-президент Джо Байден — первый президент-католик со времен Джона Кеннеди.
И вишенка на торте — папа-американец. Да, это не бывший архиепископ Сент-Луиса Рэймонд Берк — ярый поборник традиций, жесткий критик абортов и разводов. Но все же "свой". Лев XIV, как теперь именует себя кардинал Превост, в целом не поддерживает либерализацию церкви: выступает против женского священства и однополых браков.
Выходит, не зря по Сети гуляла сгенерированная ИИ картинка, где Дональд Трамп восседает на троне в папских одеяниях. С таким союзником можно смело наводить мосты по обе стороны Атлантики.
© AP Photo / Andrew MedichiniКардиналы Рэймонд Берк и Робер Сара
© AP Photo / Andrew Medichini
Кардиналы Рэймонд Берк и Робер Сара
Отнюдь. По словам анонимного источника из Ватикана, на конклаве кардиналы сделали выбор в пользу того, кто мог бы выступить именно в качестве "противовеса импульсивному президенту США".
Один из главных водоразделов — отношение к мигрантам. В свою бытность епископом перуанского Чиклайо Превост неоднократно критиковал миграционную политику американского лидера. На фоне указов о принудительной депортации мигрантов и прекращения финансирования католических центров помощи беженцам папа Лев — "за мигрантов, за беженцев, за права человека".
Два года назад на пресс-конференции в Ватикане он заявил: "Наша задача — расширить наши своды и дать всем понять, что им (мигрантам. — Прим. ред.) рады внутри церкви".
"Он, безусловно, — проблема для Трампа, поскольку занял очень серьезную позицию и представляет ту Америку, которую президент ненавидит, — говорящую на испанском языке", — пояснил в беседе с журналистами итальянский церковный историк Альберто Меллони.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
А использование испанского и итальянского в первом обращении к пастве — явно преднамеренный жест со стороны Льва XIV, полагает немецкий кардинал Вальтер Каспер, участвовавший в предконклавных совещаниях.
Так что теперь "есть две Америки", констатирует итальянская La Stampa: "Выбери кардиналы анти-Трампа — это был бы удар топора. А то, что они сделали, — удар шпагой".
Сетевой тролль Вэнса
Раскаляет почву под ногами двух лидеров и скандал вокруг интернет-имиджа нового папы. Анонимные "доброжелатели" прошерстили аккаунт в соцсетях, который якобы принадлежит Льву XIV.
На ней — два репоста. Первый — статьи с жесткой критикой Вэнса за его вольную интерпретацию веры. Второй — колонка из либеральной National Catholic Reporter с заголовком "Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим", касающаяся строгих взглядов вице-президента на иммиграционную политику.
© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США
Любопытные решили проверить гражданскую активность нового папы. Оказалось, человек с его именем и датой рождения был зарегистрирован на избирательном участке в пригороде Чикаго. И голосовал на всеобщих выборах 2012, 2014, 2018 и 2024 годов.
Более того, он также принимал участие в праймериз. И что интересно — от Республиканской партии.
"Мы не против вас"
Избрание Роберта Превоста могло преследовать и другую — более глобальную — цель. В последние годы в католической церкви США наблюдается явное разделение на два враждующих лагеря: жестких прогрессистов и традиционалистов.
Последние, разумеется, с энтузиазмом подхватили лозунг Трампа "Make America great again". Кроме того, утверждали, что папа Франциск делает все возможное, чтобы маргинализировать их. "В таком случае не стоит ли американскому духовенству окончательно порвать со Святым престолом?" — заявляли консерваторы.
© AP Photo / Ben CurtisВице-президент США Джей Ди Вэнс во время обращения Дональда Трампа к совместной сессии конгресса Соединенных Штатов
© AP Photo / Ben Curtis
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время обращения Дональда Трампа к совместной сессии конгресса Соединенных Штатов
В Римской курии (главном административном органе Ватикана) прекрасно понимают: без США католической церкви нет. А потому, заключает кардинал-инсайдер из Ватикана, остановили выбор на том, кто сможет удержать вожжи и способствовать преодолению этого конфликта.
"Он (Лев XIV. — Прим. ред.), более открытый и прогрессивный американец из Чикаго, несомненно, окажет влияние на американскую церковь", — отмечает анонимный собеседник.
Действия понтифика, продолжает он, — планы переехать в роскошный Апостольский дворец, надетая при первом появлении дорогая моццетта (накидка) — свидетельство того, что новый папа готов примириться с традиционалистами, он говорит: "Мы не против вас".
Для сравнения: иезуит Франциск впервые появился на публике, надев лишь белую сутану. Почти сразу отказался от апартаментов в Апостольском дворце, дорогого автомобиля и прочей роскоши. Иными словами, нарушал привычный церемониал, чем немало раздражал придворных Ватикана.
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск после еженедельной общей аудиенции в Ватикане, 2023 год
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск после еженедельной общей аудиенции в Ватикане, 2023 год
Оптимальный вариант
Новый же папа, по мнению профессора теологии католического колледжа Пасадены Эдварда Фезера, с одной стороны, имеет прогрессивный уклон, с другой — производит впечатление "достаточно разумного человека, который мог бы отменить некоторые проблемные решения предшественника".
К слову, Превост уже успел встретиться с земляком-ультраконсерватором — вышеупомянутым кардиналом Берком. Визит расценили как явный реверанс в сторону крыла традиционалистов.
Но только не светские крайне правые. Для негласной советницы лидера США, активистки Лоры Лумер, избрание Превоста — "сторонника открытых дверей" и продолжателя дела "папы-марксиста Франциска" — стало "отвратительным".
Экс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон и вовсе заявил, что это "худший выбор католиков": засевшие в Римской курии глобалисты намеренно голосовали против "старого босса".
Что же до самых близких папе людей, то родной брат Льва XIV Джон Джозеф уверен: его понтификат пройдет без крайностей, "но и молчать он долго не будет, если есть что сказать". "Срединный политик" — оптимальный вариант для католической церкви в нынешнее непростое время.