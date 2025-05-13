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В Британии раскрыли дерзкий план Запада при прекращении огня на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 13.05.2025 (обновлено: 11:05 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/plan-2016608034.html
В Британии раскрыли дерзкий план Запада при прекращении огня на Украине
В Британии раскрыли дерзкий план Запада при прекращении огня на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
В Британии раскрыли дерзкий план Запада при прекращении огня на Украине
За ультиматумом Европы о прекращении огня скрывался четко проработанный план, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:35:00+03:00
2025-05-13T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
александр меркурис
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За ультиматумом Европы о прекращении огня скрывался четко проработанный план, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Даже если бы оно вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня. Это привело бы к увеличению экономического и военного давления на Россию. &lt;…&gt; Размещение иностранных войск за 30 дней кажется маловероятным, но такая возможность есть, особенно если учитывать факт присутствия французских военных в Румынии", — сказал он.Аналитик отметил, что решение отвергнуть ультиматум Европы было совершенно правильным с точки зрения интересов Москвы."Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта, в чем Россия совершенно не нуждается", — заключил Меркурис.В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250513/evropa-2016594101.html
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016604802.html
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
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в мире, россия, украина, европа, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Александр Меркурис
В Британии раскрыли дерзкий план Запада при прекращении огня на Украине

Александр Меркурис: Запад приготовил план на случай прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За ультиматумом Европы о прекращении огня скрывался четко проработанный план, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Даже если бы оно вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня. Это привело бы к увеличению экономического и военного давления на Россию. <…> Размещение иностранных войск за 30 дней кажется маловероятным, но такая возможность есть, особенно если учитывать факт присутствия французских военных в Румынии", — сказал он.
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Аналитик отметил, что решение отвергнуть ультиматум Европы было совершенно правильным с точки зрения интересов Москвы.
"Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта, в чем Россия совершенно не нуждается", — заключил Меркурис.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
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В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаАлександр Меркурис
 
 
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